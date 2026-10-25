¿El Haaland peruano? La FPF se reunirá con una promesa noruega de 17 años con raíces peruanas

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) continúa trabajando en la búsqueda de jóvenes talentos con ascendencia peruana que puedan representar a la Bicolor en el futuro. En ese contexto, un nuevo nombre apareció en el radar de la institución: un futbolista nacido en Noruega que destaca por su proyección y que podría convertirse en una alternativa para las selecciones nacionales: se trata de Lucas Myklebust, de 17 años.

La FPF se reunirá con Lucas Myklebust, promesa noruega con ascendencia peruana

Según informó la página 'Peruanos en el Mundo', encargada de seguir a futbolistas peruano en el extranjero, la FPF tiene previsto reunirse con él después del Mundial Sub-15.

Lucas Myklebust en la mira de la FPF

¿Quién es Lucas Myklebust, el noruego con ascendencia peruana?

El jugador nació el 10 de febrero de 2009, tiene 17 años y posee nacionalidad noruega y peruana, según Transfermarkt. El joven mediocampista se ha formado en el fútbol noruego y figura entre las alternativas que la federación pretende seguir de cerca para reforzar su labor de captación internacional.

En la actualidad, Myklebust pertenece al Stabaek Fotball II, club con el que continúa adquiriendo rodaje competitivo. Su puesto natural es el de mediocentro, una función esencial para la construcción del juego y el equilibrio del equipo. Su evolución en Europa lo coloca como un nombre a tener en cuenta dentro de la búsqueda de jóvenes con vínculo peruano.

Asimismo, el futbolista ya cuenta con experiencia internacional en selecciones menores de Noruega. Según Transfermarkt, forma parte de la sub-17 noruega, con la que suma ocho presentaciones. Este antecedente añade un dato relevante a su perfil, ya que la FPF deberá analizar su situación deportiva y evaluar la posibilidad de establecer contacto con el jugador.