Liga 1 confirmó resta de dos puntos a histórico club: así quedó la tabla de posiciones
Uno de los clubes históricos sufrió la resta de dos puntos en la tabla de posiciones debido a problemas administrativos. La Liga 1 ya oficializó esta medida.
El Torneo Clausura 2026 va llegando a su final con varios equipos que disputan el liderato, clasificación a torneos internacionales y otros por salvar la categoría. Sin embargo, la Liga 1 tomó por sorpresa a los aficionados al anunciar, en plena competencia, la resta de puntos en la tabla de posiciones para un histórico club nacional. A continuación, conoce todos los detalles de esta medida.
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Liga 1 confirmó resta de dos puntos a histórico club
Se trata de Sport Boys, club que había sido sancionado con la deducción de cuatro puntos debido a incumplimientos administrativos durante la temporada. Sin embargo, dos de esos puntos estaban pendientes de ejecución, ya que la institución había presentado un recurso de apelación.
Recientemente, el Tribunal de Apelaciones informó que denegó la apelación del cuadro rosado y confirmó la resta de los dos puntos en cuestión de la tabla acumulada de la Liga 1 2026.
Liga 1 confirmó la resta de dos puntos a Sport Boys
“CONFIRMAR la sanción de deducción de dos (2) puntos en la tabla acumulada del campeonato Liga1 2026, impuesta mediante la Resolución N° 088-CL-FPF-2026, al subsistir los demás incumplimientos que configuran la tercera infracción al artículo 89° del Reglamento de Licencias, conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución”, mencionaron.
Sport Boys confiaba en recuperar estos puntos para escalar en la tabla de posiciones y afrontar de mejor manera su lucha por alcanzar un cupo a la Copa Sudamericana. Sin embargo, con esta decisión, se mantendrá en el duodécimo lugar con 34 unidades.
No obstante, cabe señalar que la directiva de la 'Misilera' podrá recurrir al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) si lo considera necesario, con el fin de que evalúe el caso y determine si corresponde recuperar los puntos perdidos.
Sport Boys ha perdido cuatro puntos en toda la Liga 1 2026
Así quedó la tabla de posiciones acumulada de la Liga 1
|Posición
|Club
|PJ
|DF
|Puntos
|1
|Alianza Lima
|29
|29
|62
|2
|Universitario
|29
|15
|53
|3
|FBC Melgar
|29
|18
|50
|4
|Deportivo Garcilaso
|29
|12
|48
|5
|Cienciano
|29
|9
|47
|6
|Los Chankas
|29
|-8
|46
|7
|Cusco FC
|29
|0
|45
|8
|Sporting Cristal
|29
|11
|44
|9
|Alianza Atlético
|29
|4
|43
|10
|Sport Huancayo
|29
|-5
|41
|11
|Juan Pablo II
|29
|-8
|38
|12
|Sport Boys
|29
|-1
|34
|13
|Atlético Grau
|29
|-5
|33
|14
|Comerciantes Unidos
|29
|-4
|31
|15
|CD Moquegua
|29
|-18
|28
|16
|FC Cajamarca
|29
|-12
|26
|17
|ADT
|29
|-14
|25
|18
|UTC
|29
|-20
|10
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