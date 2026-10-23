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Liga 1 confirmó resta de dos puntos a histórico club: así quedó la tabla de posiciones

Uno de los clubes históricos sufrió la resta de dos puntos en la tabla de posiciones debido a problemas administrativos. La Liga 1 ya oficializó esta medida.

Angel Curo
Liga 1 confirmó resta de dos puntos a histórico club: así quedó la tabla de posiciones
Liga 1 confirmó resta de dos puntos a histórico club: así quedó la tabla de posiciones | Composición: Líbero
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El Torneo Clausura 2026 va llegando a su final con varios equipos que disputan el liderato, clasificación a torneos internacionales y otros por salvar la categoría. Sin embargo, la Liga 1 tomó por sorpresa a los aficionados al anunciar, en plena competencia, la resta de puntos en la tabla de posiciones para un histórico club nacional. A continuación, conoce todos los detalles de esta medida.

Sporting Cristal, Universitario y Alianza Lima quieren alzar el trofeo del Torneo Clausura 2026.

PUEDES VER: Sporting Cristal, Universitario y Alianza: ¿Quién tiene el fixture más fácil para ganar el Clausura?

Liga 1 confirmó resta de dos puntos a histórico club

Se trata de Sport Boys, club que había sido sancionado con la deducción de cuatro puntos debido a incumplimientos administrativos durante la temporada. Sin embargo, dos de esos puntos estaban pendientes de ejecución, ya que la institución había presentado un recurso de apelación.

Recientemente, el Tribunal de Apelaciones informó que denegó la apelación del cuadro rosado y confirmó la resta de los dos puntos en cuestión de la tabla acumulada de la Liga 1 2026.

Liga 1 , Sport Boys

Liga 1 confirmó la resta de dos puntos a Sport Boys

CONFIRMAR la sanción de deducción de dos (2) puntos en la tabla acumulada del campeonato Liga1 2026, impuesta mediante la Resolución N° 088-CL-FPF-2026, al subsistir los demás incumplimientos que configuran la tercera infracción al artículo 89° del Reglamento de Licencias, conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución”, mencionaron.

Sport Boys confiaba en recuperar estos puntos para escalar en la tabla de posiciones y afrontar de mejor manera su lucha por alcanzar un cupo a la Copa Sudamericana. Sin embargo, con esta decisión, se mantendrá en el duodécimo lugar con 34 unidades.

No obstante, cabe señalar que la directiva de la 'Misilera' podrá recurrir al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) si lo considera necesario, con el fin de que evalúe el caso y determine si corresponde recuperar los puntos perdidos.

Sport Boys, Liga 1 2026

Sport Boys ha perdido cuatro puntos en toda la Liga 1 2026

Así quedó la tabla de posiciones acumulada de la Liga 1

PosiciónClubPJDFPuntos
1Alianza Lima292962
2Universitario291553
3FBC Melgar291850
4Deportivo Garcilaso291248
5Cienciano29947
6Los Chankas29-846
7Cusco FC29045
8Sporting Cristal291144
9Alianza Atlético29443
10Sport Huancayo29-541
11Juan Pablo II29-838
12Sport Boys29-134
13Atlético Grau29-533
14Comerciantes Unidos29-431
15CD Moquegua29-1828
16FC Cajamarca29-1226
17ADT29-1425
18UTC29-2010
Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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