Alineaciones Universitario vs Juan Pablo II por Torneo Clausura: El potente once de Fabián Bustos

Universitario de Deportes se prepara para enfrentar a Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1. El conjunto crema buscará aprovechar su condición de local para sumar tres puntos importantes en la recta final del campeonato y mantenerse en la pelea por el título. Para este encuentro saldrán con todo en busca de los tres puntos.

Alineaciones Universitario vs Juan Pablo II por Torneo Clausura

Para este compromiso, Fabián Bustos apostaría por un equipo con experiencia y variantes en ataque. Diego Romero estaría bajo los tres palos, mientras que Caín Fara, Williams Riveros y Anderson Santamaría conformarían la línea defensiva, con la misión de mantener el orden y evitar las llegadas del rival.

En el mediocampo, Andy Polo y César Inga aportarían profundidad por las bandas, mientras que Horacio Calcaterra, Jairo Concha y Edison Flores serían opciones para manejar la pelota y generar ocasiones de peligro. La movilidad y la precisión en los pases serán fundamentales para que Universitario pueda imponer su ritmo de juego.

En la ofensiva, Gianluca Lapadula y Álex Valera aparecerían como las principales alternativas para buscar el gol. Los delanteros tendrían la responsabilidad de aprovechar las oportunidades que genere el equipo crema y marcar diferencias en el área rival. La contundencia será clave para que los dirigidos por Bustos puedan conseguir el resultado esperado.

Universitario: Diego Romero, Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría, Andy Polo, César Inga, Horacio Calcaterra, Jairo Concha, Edison Flores, Gianluca Lapadula, Álex Valera.

Por su parte, Juan Pablo II presentaría un once conformado por Matías Vega en el arco, acompañado por Hugo Ancajima, Jorge Toledo, Pablo Míguez y Héctor Bazán en la línea defensiva. El equipo buscará mantener el orden en el fondo y frenar las principales aproximaciones de la ‘U’ durante el encuentro por el Clausura.

En el mediocampo, Josué Torres, Aron Sánchez y Jack Durán serían los encargados de recuperar el balón y generar juego. Por su parte, Nilton Ramírez, Juan Pablo Goicochea y Janio Pósito integrarían el frente ofensivo, con la misión de aprovechar las oportunidades de gol y complicar al conjunto crema.

Juan Pablo II: Matías Vega, Hugo Ancajima, Jorge Toledo, Pablo Míguez, Héctor Bazán, Josué Torres, Aron Sánchez, Jack Durán, Nilton Ramírez, Juan Pablo Goicochea y Janio Pósito.

Universitario mide fuerzas ante Juan Pablo II por la Liga 1

¿Cuándo juega Universitario vs Juan Pablo II?

El partido entre Universitario y Juan Pablo II se jugará este sábado 24 de octubre de 2026, desde las 8.30 p. m. (hora peruana), por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1. El encuentro tendrá lugar en el estadio Monumental de Lima y podrá seguirse a través de L1 Max y L1 Play.