Álvaro Rojas, figura de Juan Pablo II, rotundo por no enfrentar a Universitario: "Me gustaría jugar"

Universitario de Deportes enfrentará a Juan Pablo II HOY por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026, en uno de los partidos más emocionantes de la jornada. Para este partido, el cuadro de Chongoyape no podrá contar con dos jugadores siendo uno de ellos Álvaro Rojas. Precisamente, el volante se pronunció por no poder jugar este duelo y no dudó en mostrar su inconformidad.

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Álvaro Rojas, figura de Juan Pablo II, rotundo por no enfrentar a Universitario

El mediocentro nacional llegó al Aeropuerto Jorge Chávez junto a la delegación de Juan Pablo II y, ante las cámaras de Inka Digital TV, se refirió a la cláusula de su contrato que le impide jugar ante Universitario, club dueño de su pase.

Ante ello, Álvaro Rojas remarcó que su presencia en la convocatoria no depende de su decisión y aseguró que, si estuviera en sus manos, jugaría ante su exequipo, al que calificó como uno de los grandes del fútbol peruano.

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“El tema escapa de mis manos, uno quisiera tener participación en esta clase de partidos ante equipos grandes, pero se respeta. Obviamente, me gustaría jugar la 'U', que es un equipo grande, pero la decisión se respeta. Decidimos respetar (el convenio). Yo quedo enfocado en lo que viene y apoyando al equipo desde donde me toque”, sostuvo el jugador.

Del mismo modo, el volante señaló que tanto él como el club decidieron respetar la cláusula de su contrato, por lo que ahora está plenamente enfocado en apoyar al resto del plantel desde fuera del campo.

Álvaro Rojas y Paolo Reyna no jugarán ante Universitario

Junto a Álvaro Rojas, Paolo Reyna tampoco fue considerado en la convocatoria de Juan Pablo II. Ambos futbolistas se encuentran a préstamo en el club por parte de Universitario, por lo que tienen cláusulas en sus contratos que les impiden jugar ante su exequipo.