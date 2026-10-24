Jorge Araujo, DT de Juan Pablo II, fue contundente sobre partido contra Universitario: "Algo personal"

Universitario de Deportes se enfrentará a Juan Pablo II, uno de sus rivales directos en la pelea por el título del Torneo Clausura. Los cremas tienen la obligación de vencer, pero en frente tendrán a una de las revelaciones del campeonato. Precisamente, previo al partido, el técnico Jorge Araujo no dudó en opinar sobre enfrentar a los merengues, su exequipo.

Jorge Araujo, DT de Juan Pablo II, fue contundente sobre partido contra Universitario

Durante la llegada del plantel al Aeropuerto Jorge Chávez, el técnico del cuadro de Chongoyape, Jorge Araujo, conversó con la prensa y fue consultado sobre sus sensaciones de enfrentar a Universitario, su exequipo.

Ante ello, el popular 'Coco' señaló que este partido es especial al igual que el resto; además, restó la polémica de enfrentar a la 'U' al señalar que no tomaría el partido de forma personal, tras su salida del club a mitad de temporada. En esa línea, remarcó que tomarán el partido con la seriedad que corresponde.

Jorge Araujo estuvo al mando de Universitario en siete partidos de la Liga 1 2026.

"Todos los partidos son especiales, tomar el partido (ante Universitario) como algo personal, sería equivocarme. Este partido es del equipo, hay que tomarlo con la seriedad del caso y vamos a afrontarlo como se debe", sostuvo el estratega.

Por otro lado, Jorge Araujo señaló que el duelo ante la ‘U’ será uno de los más atractivos del campeonato, por lo que buscarán encararlo de la mejor manera para ampliar su gran racha de resultados.

"Jugaremos con el mismo compromiso, es un partido importante donde hay mucha visibilidad y hay que tomarlo de la mejor manera. Hemos venido haciendo un buen torneo, de menos a más, pero hemos ido trepando, haciendo un buen trabajo y lo tomaremos con la misma seriedad", mencionó.

Jorge Araujo y su etapa en Universitario

Jorge Araujo es uno de los referentes de Universitario debido a su fructífera etapa como futbolista. Además, tras su retiro, el 'Coco' empezó su carrera como técnico en la 'U' en las categorías inferiores. En esta temporada, tomó el mando del club tras la salida de Javier Rabanal, periodo en el que se mantuvo al mando en siete partidos, obteniendo tres victorias, un empate y tres derrotas.