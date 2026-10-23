¿A qué hora juega Universitario vs Juan Pablo II y dónde ver partido por Liga 1?

Universitario se enfrenta a Juan Pablo II en partido correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. A continuación, conoce horarios y canales para que no te pierdas ningún detalle de este encuentro que promete ser clave para las aspiraciones de ambos equipos en esta temporada.

¿Cuándo juega Universitario vs Juan Pablo II?

El duelo entre Universitario y Juan Pablo II por el Torneo Clausura se juega el sábado 24 de octubre, en el Estadio Monumental U Marathon.

¿A qué hora juega Universitario vs Juan Pablo II?

Perú, Colombia y Ecuador: 20.30 horas

20.30 horas Bolivia y Venezuela: 21.30 horas

21.30 horas Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 22.30 horas

22.30 horas México y Honduras: 19.30 horas

19.30 horas Estados Unidos: 21.30 horas (Miami y Nueva York) y 18.30 horas (Los Ángeles)

21.30 horas (Miami y Nueva York) y 18.30 horas (Los Ángeles) España: 03.30 horas (del día siguiente)

¿Dónde ver Universitario vs Juan Pablo II?

El partido contará con la transmisión de L1 MAX, canal disponible en diferentes operadores de TV como DSports, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win TV, entre otros. Además, online puedes verlo por las plataformas de streaming esta señal, Movistar TV App, DGO, TV 360, Claro Video y Fanatiz.

Universitario vs Juan Pablo II: previa del partido

Universitario de Deportes recibe a Juan Pablo II en el Estadio Monumental en un duelo clave por la recta final del Torneo Clausura. Ambas escuadras se encuentran en la pelea directa por la cima del certamen, por lo que conseguir una victoria resulta imperioso para consolidar sus aspiraciones al título de la Liga 1 2026.

El cuadro crema llega a esta cita con el envión anímico a tope luego de firmar una contundente goleada por 4-1 frente a Alianza Atlético en condición de visitante en Trujillo. la 'U' saltará al gramado de Ate con la obligación de sumar de a tres y esperar un tropiezo de los líderes Sporting Cristal y Sport Huancayo para apoderarse de la cima de la tabla.

Universitario se enfrenta a Juan Pablo II

Por su parte, el elenco de Chongoyape viene completando una campaña histórica en la máxima categoría y arriba entonado tras derrotar 2-0 a Sport Boys en su última presentación. De conseguir un resultado positivo en el feudo merengue, el conjunto norteño se consolidará como un candidato de peso en la lucha por el segundo certamen del año.