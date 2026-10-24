Universitario vs Juan Pablo II EN VIVO por Liga 1: a qué hora juega, pronóstico y dónde ver partido

Universitario de Deportes vs Juan Pablo II se enfrentarán HOY, sábado 24 de octubre, por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Los cremas buscan una victoria ante un rival directo en su pelea por el título. El partido se disputará desde las 8.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Monumental de Ate y la transmisión EN VIVO estará a cargo de la señal de L1 MAX.

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¿A qué hora juega Universitario vs Juan Pablo II?

A continuación, revisa los horarios confirmados para que no te pierdas el inicio del partido de Universitario vs Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026:

Perú, Colombia y Ecuador: 8.30 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 9.30 p. m.

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 10.30 p. m.

México y Centroamérica: 7.30 p. m.

Estados Unidos: 9.30 p. m. (Washington DC, Miami y Nueva York) y 7.30 p. m. (Los Ángeles).

España: 3.00 a. m. (del domingo)

¿Dónde ver Universitario vs Juan Pablo II EN VIVO?

El duelo entre Universitario vs Juan Pablo II contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de L1 MAX, disponible en los principales operadores de cable a nivel nacional como Movistar TV, Claro TV, DirecTV, Win TV, entre otros. Del mismo modo, este partido se podrá visualizar por vía ONLINE mediante DGO, Movistar App, L1 Play, Claro TV y Fanatiz.

Previa del partido de Universitario vs Juan Pablo II por Torneo Clausura

Universitario llega a este partido con un gran impulso anímico tras su última victoria por goleada ante Alianza Atlético. Los cremas se mantienen a solo un punto del liderato, por lo que saldrán al campo en busca de hacer respetar su localía y quedarse con los tres puntos.

Universitario ha ganado dos de sus últimos cinco partidos de local.

El cuadro merengue suma una victoria y un empate desde el regreso de Fabián Bustos al comando técnico. El estratega ha confiado en los referentes como Edison Flores y Horacio Calcaterra, quienes se perfilan a seguir siendo titulares; además de que cuenta con un Alex Valera en racha goleadora. Sin embargo, se confirmó que Matías Di Benedetto no fue convocado para este duelo por precaución.

Por su parte, Juan Pablo II tiene la ilusión de seguir en la pelea por el título del Torneo Clausura. El cuadro de Chongoyape acumula una racha de siete partidos sin conocer derrotas. El equipo dirigido por Jorge Araujo no contará con Álvaro Rojas ni Paolo Reyna en su convocatoria, por cláusulas en sus préstamos.

Juan Pablo II venció a Sport Boys en la última fecha del Torneo Clausura

Universitario vs Juan Pablo II: pronóstico y cuánto paga en apuestas

Universitario llega como principal favorito para quedarse con la victoria ante Juan Pablo II en condición de local. Conoce las cuotas en las principales casas de apuestas para que realices tu mejor jugada.

Casa de apuestas Universitario Empate Juan Pablo II Betsson 1.35 4.70 8.00 Betano 1.37 5.40 9.00 Te Apuesto 1.41 4.65 7.87 Inkabet 1.36 4.80 8.30 1xBet 1.37 4.70 7.37 Stake 1.39 4.00 7.45 Caliente 1.39 4.65 7.40

Universitario vs Juan Pablo II: historial de enfrentamientos

Universitario y Juan Pablo II se han enfrentado en tres oportunidades a lo largo de la historia. Los cremas tienen una ventaja de dos victorias y solo una derrota ante el cuadro de Chongoyape.

3/05/2026 | Juan Pablo II 1-4 Universitario

5/10/2025 | Universitario 3-0 Juan Pablo II

18/05/2025 | Juan Pablo II 2-0 Universitario

Universitario vs Juan Pablo II: posibles alineaciones

Posible alineación de Universitario: Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría; Andy Polo, Jairo Concha, Horacio Calcaterra, Edison Flores, César Inga; Álex Valera y Gianluca Lapadula.

Posible alineación de Juan Pablo II: Matías Vega; Hugo Ancajima, Pablo Miguez, Matías Almirón, Fabio Agurto; Erinson Ramírez, José Sánchez, Nilton Ramírez, Jack Duran, Juan Pablo Goicochea y Janio Pósito.

¿Dónde juegan Universitario vs Juan Pablo II?

Así luce el Estadio Monumental de Ate

El partido de Universitario vs Juan Pablo II está programado para disputarse en el Estadio Monumental de Ate. Este recinto es la casa de la 'U' y cuenta con una capacidad para albergar 80 mil espectadores.