- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario vs Juan Pablo II
- Sporting Cristal vs Cusco FC
- Tabla Clausura
- Acumulado
- Liga Peruana de Vóley
Ex Alianza Lima se rindió en elogios ante Universitario: "Equipo grande"
¡Sorpresivas declaraciones! Un exblanquiazul no dudó en llenar de elogios a Universitario, previo al duelo ante Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Clausura.
Universitario de Deportes afronta un nuevo desafío en la recta final del campeonato y tendrá un partido clave ante Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Clausura. Sin embargo, en la previa de este compromiso, un ex Alianza Lima sorprendió al hablar del elenco crema impactando con sus declaraciones, pues destacó la importancia de enfrentar a un rival de magnitud como el cuadro crema: hablamos de Pablo Míguez.
PUEDES VER: Universitario vs Juan Pablo II EN VIVO por Liga 1: a qué hora juega, pronóstico y dónde ver partido
Pablo Míguez elogió a Universitario antes del partido ante Juan Pablo II
El experimentado futbolista se mostró motivado por disputar un encuentro de estas características, especialmente porque ambos equipos se encuentran peleando en la parte alta de la tabla. Míguez resaltó que este tipo de partidos representan una oportunidad importante para seguir sumando y mantenerse en la lucha por los objetivos de la temporada.
“La verdad que contento. La verdad que hoy podíamos hacer las cosas bien. Es un partido muy lindo para jugar, y más al final del campeonato. Venimos peleando arriba, y qué más lindo que un partido como este contra un equipo grande. Siempre es importante para nosotros, para el club, que venimos haciendo las cosas bien. Y bueno, queremos hacer un gran partido para conseguir un gran resultado, para seguir en la pelea”, declaró el uruguayo en conversación con L1 Max.
Asimismo, el defensor reconoció que Juan Pablo II ha sabido sobreponerse a las bajas durante el campeonato, gracias al trabajo colectivo y las oportunidades que han recibido otros futbolistas. “Hay que trabajar bien. Creo que venimos haciendo las cosas bien. Sí, venimos, obviamente, con algunas bajas, pero lo importante es que el grupo ha sostenido en este campeonato. Hemos suplido bajas importantes y creo que eso se ha marcado en el grupo, que viene haciendo las cosas bien. Hay oportunidades para los chicos y, bueno, aprovechar la mejor oportunidad esta. Un lindo escenario para jugar, para seguir ahí prendidos arriba y, bueno, trabajarlo y lo que se trabajó en la semana, lo que hemos hecho, tratar de plasmarlo acá en la cancha”.
Pablo Míguez fue campeón con Alianza Lima
El exjugador de Alianza Lima también fue consultado sobre lo que significa medirse ante Universitario debido a su pasado con el conjunto blanquiazul. Sin embargo, dejó en claro que ahora está enfocado en defender los colores de Juan Pablo II y en conseguir un resultado que le permita a su equipo seguir peleando en la parte alta de la clasificación.
“Siempre me preguntan por el pasado Alianza, pero no, tranquilo. Obviamente, uno está defendiendo la camiseta Juan Pablo. Es lindo jugar estos partidos de esta magnitud. Cuando un equipo grande, o nosotros mismos peleando el campeonato, siempre es importante y que nos pone en un lugar a nosotros donde nos podemos mostrar y hacer las cosas bien para seguir en la pelea del campeonato, que es lo que estamos buscando”, finalizó.
Trayectoria de Pablo Míguez
- Danubio U19
- Danubio FC
- Unión
- Alianza Lima
- Olimpo
- Club Puebla
- FBC Melgar
- Real Garcilaso
- Cusco FC
- Carlos A. Mannucci
- FC Cajamarca
- Juan Pablo II
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.
PRECIOS/ 49.90
La Bistecca
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales
PRECIOS/ 85.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIOS/ 21.90