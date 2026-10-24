Seleccionado ecuatoriano se perfila como el primer fichaje de Universitario para la Liga 1 2027

Universitario de Deportes no quiere dejar escapar ningún detalle para la temporada 2027 de la Liga 1 y es por eso que desde ya vienen negociando a los próximos fichajes. Según revelaron en la transmisión del partido ante Juan Pablo II, un seleccionado ecuatoriano se encuentra en el palco del Estadio Monumental y todo se perfila como que será nuevo jugador merengue: estamos hablando de Carlos Gruezo.

Seleccionado ecuatoriano muy cerca de ser el primer fichaje de Universitario para la Liga 1 2027

El periodista Gustavo Peralta señaló al comienzo del segundo tiempo del encuentro entre Universitario y Juan Pablo II que Gruezo se encontraba en el palco del estadio de Ate junto a su representante, con la intención de negociar su incorporación al conjunto merengue.

Del mismo modo, precisó que, aunque también recibió una propuesta de Junior de Colombia para incorporarlo, en el club crema están haciendo todo lo posible para cerrar la llegada del seleccionado ecuatoriano de cara a la temporada 2027.

"En el palco presidencial del Monumental está Carlos Gruezo junto a su representante. Todo hace señalar que será jugador de la 'U' el próximo año", afirmó el periodista en L1MAX.

Carlos Gruezo se perfila como nuevo fichaje de Universitario para la Liga 1 2027

Carlos Gruezo llegó a un acuerdo con Universitario para ser su nuevo fichaje

El periodista Gustavo Peralta informó en L1MAX, cerca del final del partido ante Juan Pablo II, que Calor Gruezo ya habría alcanzado un acuerdo con Universitario de Deportes para convertirse en su nuevo fichaje de cara a la temporada 2027 de la Liga 1. Además, precisó que el pivote ecuatoriano vestiría la camiseta con el número 8 la próxima temporada.