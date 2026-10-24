Universitario de Deportes igualaba 0-0 frente a Juan Pablo II en el Estadio Monumental, lo que generaba inquietud entre los hinchas cremas, que esperaban el gol que abriera el marcador. Sin embargo, la anotación tardó en llegar hasta que Edison Flores y Gianluca Lapadula aparecieron para marcar dos tantos en apenas 5 minutos.

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Edison Flores y Gianluca Lapadula anotaron el 2-0 de Universitario ante Juan Pablo II por el Torneo Clausura 2026