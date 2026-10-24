0
LO ÚLTIMO
Así va la tabla del Torneo Clausura 2026
EN VIVO
Universitario vs Juan Pablo II por el Clausura

¡En 5 minutos! Edison Flores y Lapadula marcaron el 2-0 de Universitario ante Juan Pablo II

Edison Flores volvió a aparecer para abrir el marcador con un tiro libre y poner el 1-0 de Universitario de Deportes sobre Juan Pablo II. Minutos después, Gianluca Lapadula anotó el 2-0.

Luis Blancas
Edison Flores y Gianluca Lapadula anotaron el 2-0 de Universitario ante Juan Pablo II por el Torneo Clausura 2026
Edison Flores y Gianluca Lapadula anotaron el 2-0 de Universitario ante Juan Pablo II por el Torneo Clausura 2026 | Composición: Líbero/ Liga 1
COMPARTIR

Universitario de Deportes igualaba 0-0 frente a Juan Pablo II en el Estadio Monumental, lo que generaba inquietud entre los hinchas cremas, que esperaban el gol que abriera el marcador. Sin embargo, la anotación tardó en llegar hasta que Edison Flores y Gianluca Lapadula aparecieron para marcar dos tantos en apenas 5 minutos.

Seleccionado de Ecuador muy cerca de ser el nuevo fichaje de Universitario para la Liga 1 2027

PUEDES VER: Seleccionado ecuatoriano se perfila como el primer fichaje de Universitario para la Liga 1 2027

Edison Flores y Gianluca Lapadula anotaron el 2-0 de Universitario ante Juan Pablo II por el Torneo Clausura 2026

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Universitario vs Juan Pablo II EN VIVO por Liga 1: sigue la transmisión del partido

  2. Alianza Lima cayó 1-0 en su partido y preocupa para la recta final del Torneo Clausura

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano