Hugo Ancajima, de Juan Pablo II, rotundo sobre el duelo ante su exequipo Universitario: “Se le puede ganar”

Juan Pablo II se prepara para afrontar un importante desafío ante Universitario de Deportes, en un encuentro que podría ser clave para sus aspiraciones en el Torneo Clausura. El conjunto de Chongoyape buscará dar el golpe frente a uno de los equipos protagonistas del fútbol peruano y confía en el trabajo realizado durante la semana para conseguir un resultado positivo. En la previa del compromiso, Hugo Ancajima, futbolista del elenco visitante y exjugador crema, se pronunció sobre el enfrentamiento contra la 'U' y dejó en claro que su equipo tiene argumentos para competir.

Hugo Ancajima sobre partido de Universitario contra Juan Pablo II

El jugador destacó la preparación que realizaron para estudiar al rival y aseguró que esperan plasmar en el campo todo lo trabajado durante los entrenamientos. “Esta semana hemos trabajado para ver todo lo que hace la U y creo que va a ser un partido bonito. Espero que nos salga todo lo que hemos trabajado”, expresó Ancajima, en conversación con el medio Toque Final, quien también se mostró confiado en las posibilidades de su equipo para afrontar este complicado encuentro.

Al ser consultado sobre si es posible vencer a Universitario, el futbolista fue contundente y no descartó quedarse con los tres puntos. “Sí, claro, nada es imposible”, afirmó. Además, señaló que el objetivo del plantel es pelear por el campeonato, una meta que ahora ven más cercana debido a su posición en la tabla de posiciones.

Finalmente, el lateral derecho reconoció que el primer objetivo de Juan Pablo II era alejarse de la zona de descenso; sin embargo, la situación actual les permite aspirar a más en el campeonato. “El primer objetivo era salir de la baja, pero ahora que estamos ahí arriba, peleando el torneo, creo que vamos a ir por todo”, sentenció el jugador, quien espera que su equipo pueda demostrar su crecimiento ante Universitario.

Hugo Ancajima llegó a Universitario en la temporada 2023

Hugo Ancajima y su pasado en Universitario

Cabe recordar que el actual futbolista del conjunto de Chongoyape también defendió los colores del elenco crema. Durante su etapa en el cuadro crema, disputó 48 partidos oficiales, en los que anotó un gol y brindó tres asistencias. Asimismo, tuvo mayor participación bajo las órdenes de los entrenadores Jorge Fossati y Fabián Bustos.

¿Cuándo juega Universitario contra Juan Pablo II?

Universitario de Deportes se enfrentará a Juan Pablo II este sábado 24 de octubre de 2026, desde las 8.30 p. m. (hora peruana), por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1. El encuentro se disputará en el Estadio Monumental de Ate y será transmitido en vivo por L1 MAX.