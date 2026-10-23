¿Guiño para el 2027? Sanguinetti, figura de Sport Huancayo, elogió a dos equipos de la Liga 1: "Me gusta"

Sport Huancayo tiene como una de sus principales figuras a Javier Sanguinetti. El mediocampista argentino se ha consolidado como pieza fundamental en el esquema de Richard Pellejero y sus buenas actuaciones han contribuido a que el ‘Rojo Matador’ sea protagonista del Torneo Clausura. No obstante, en plena recta final de la temporada, el futbolista de 36 años se deshizo en elogios ante dos equipos de la Liga 1.

Javier Sanguinetti, figura de Sport Huancayo, elogió a dos equipos de la Liga 1

En una entrevista para el programa 'L1 Radio', el volante no dudó en destacar la propuesta futbolística de Melgar y Sporting Cristal. En el caso de los rojinegros, Sanguinetti resaltó la idea ofensiva y el buen manejo de balón que tienen. Con respecto a los celestes, hizo hincapié en la llegada de Roberto Mosquera como factor fundamental para que el club se recupere hasta llegar a la cima del Clausura.

"En lo personal, me gusta la idea de juego de Melgar, tiene un muy buen manejo de balón. Creo que en todos los partidos se vio algo parejo, también Cristal; que desde la llegada de Mosquera ha tenido un crecimiento enorme y hoy está ahí (en la cima del Clausura), creo, por merecimiento también", manifestó Sanguinetti.

Javier Sanguinetti es una de las figuras de Sport Huancayo en la Liga 1 2026

De esta manera, Javier Sanguinetti dejó en claro su admiración por el estilo de juego de Melgar y Sporting Cristal, dos equipos que buscan cerrar la temporada de la mejor manera en la Liga 1. Mientras el cuadro arequipeño destaca por su propuesta ofensiva y posesión del balón, los celestes atraviesan un buen momento bajo la dirección de Roberto Mosquera y se metieron de lleno en la pelea por el Torneo Clausura.

¿Hasta cuándo tiene contrato Javier Sanguinetti con Sport Huancayo?

Vale precisar que el contrato de Javier Sanguinetti con Sport Huancayo finaliza a fines del presente año. Por el momento, el futbolista no ha confirmado si renovará o si ya maneja ofertas de otros clubes para la temporada 2027.

¿Cómo le va a Javier Sanguinetti con Sport Huancayo en la Liga 1 2026?

En lo que va de la Liga 1 2026, Javier Sanguinetti atraviesa un gran momento con el cuadro huancaíno. Hasta ahora, el argentino ha disputado un total de 25 partidos, dejando un saldo de 8 goles y una asistencia.