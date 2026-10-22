Partidos de hoy, viernes 23 de octubre EN VIVO: programación de la Liga 1, Premier, Bundesliga y más

Este viernes 23 de octubre se jugarán emocionantes encuentros por las principales ligas sudamericanas y europeas. Por ejemplo, habrá acción en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, Liga de Colombia y Ecuador; también se jugará la Premier League, Serie A, Bundesliga y Ligue 1, entre otras competencias. Revisa aquí la programación de los partidos de hoy.
Partidos de hoy por la Liga 1 2026
|Partido
|Horario
|Canal
|UTC vs Melgar
|1.00 p. m.
|L1 Max y L1 Play
|Atlético Grau vs ADT
|3.15 p. m.
|L1 Max y L1 Play
Partidos de hoy por la Bundesliga
|Partido
|Horario
|Canal
|Stuttgart vs Borussia M’gladbach
|1.30 p. m.
|Disney+
Partidos de hoy por LaLiga de España
|Partido
|Horario
|Canal
|Alavés vs Málaga
|2.00 p. m.
|ESPN 3 y Disney+
Partidos de hoy por la Ligue 1
|Partido
|Horario
|Canal
|Brest vs Niza
|1.45 p. m.
|Disney+
Partidos de hoy por la Premier League
|Partido
|Horario
|Canal
|Ipswich vs Nottingham Forest
|2.00 p. m.
|ESPN y Disney+
Partidos de hoy por la Serie A
|Partido
|Horario
|Canal
|Torino vs Monza
|1.45 p. m.
|ESPN 4 y Disney+
Partidos de hoy por el Mundial Femenino Sub-17
|Partido
|Horario
|Canal
|Nigeria vs Corea del Norte
|10.00 a. m.
|DSports y DGO
|Puerto Rico vs Polonia
|10.00 a. m.
|DSports y DGO
|Argentina vs Marruecos
|1.00 p. m.
|DSports y DGO
|Nueva Zelanda vs Alemania
|1.00 p. m.
|DSports y DGO
Partidos de hoy por la Liga 2
|Partido
|Horario
|Canal
|Binacional vs Santos
|3.00 p. m.
|YouTube Bicolor+
Partidos de hoy por la Liga de Argentina
|Partido
|Horario
|Canal
|Gimnasia vs Sarmiento
|4.00 p. m.
|Disney+
|Gimnasia Mendoza vs Platense
|4.30 p. m.
|Fanatiz y TNT Sports
|Tigre vs Atlético Tucumán
|7.15 p. m.
|Fanatiz y TNT Sports
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Partido
|Horario
|Canal
|Boyacá Chicó vs Atlético Bucaramanga
|6.00 p. m.
|Win+ y Win Play
|Junior vs Águilas Doradas
|8.10 p. m.
|Win+ y Win Play
Partidos de hoy por la Liga Pro
|Partido
|Horario
|Canal
|Ind. del Valle vs U. Católica
|3.30 p. m.
|Zapping
Partidos de hoy por la Liga de Uruguay
|Partido
|Horario
|Canal
|Juventud vs Peñarol
|6.00 p. m.
|Disney+