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Partidos de hoy, viernes 23 de octubre EN VIVO: programación de la Liga 1, Premier, Bundesliga y más

Conoce al detalle la programación completa con todos los partidos de hoy, viernes 23 de octubre. Se nos vienen encuentros por Liga 1, LaLiga, Premier League, entre otros torneos.

Gary Huaman
Revisa a continuación los partidos que se jugarán este viernes 23.
Revisa a continuación los partidos que se jugarán este viernes 23. | Foto: composición Líbero
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Este viernes 23 de octubre se jugarán emocionantes encuentros por las principales ligas sudamericanas y europeas. Por ejemplo, habrá acción en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, Liga de Colombia y Ecuador; también se jugará la Premier League, Serie A, Bundesliga y Ligue 1, entre otras competencias. Revisa aquí la programación de los partidos de hoy.

Boca Juniors enfrentará a Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana.

PUEDES VER: Boca Juniors vs Atlético Mineiro por final de Copa Sudamericana: cuándo es, hora y canal confirmado

Partidos de hoy por la Liga 1 2026

PartidoHorarioCanal
UTC vs Melgar1.00 p. m.L1 Max y L1 Play
Atlético Grau vs ADT3.15 p. m.L1 Max y L1 Play

Partidos de hoy por la Bundesliga

PartidoHorarioCanal
Stuttgart vs Borussia M’gladbach1.30 p. m.Disney+

Partidos de hoy por LaLiga de España

PartidoHorarioCanal
Alavés vs Málaga2.00 p. m.ESPN 3 y Disney+

Partidos de hoy por la Ligue 1

PartidoHorarioCanal
Brest vs Niza1.45 p. m.Disney+

Partidos de hoy por la Premier League

PartidoHorarioCanal
Ipswich vs Nottingham Forest2.00 p. m.ESPN y Disney+

Partidos de hoy por la Serie A

PartidoHorarioCanal
Torino vs Monza1.45 p. m.ESPN 4 y Disney+

Partidos de hoy por el Mundial Femenino Sub-17

PartidoHorarioCanal
Nigeria vs Corea del Norte10.00 a. m.DSports y DGO
Puerto Rico vs Polonia10.00 a. m.DSports y DGO
Argentina vs Marruecos1.00 p. m.DSports y DGO
Nueva Zelanda vs Alemania1.00 p. m.DSports y DGO

Partidos de hoy por la Liga 2

PartidoHorarioCanal
Binacional vs Santos3.00 p. m.YouTube Bicolor+

Partidos de hoy por la Liga de Argentina

PartidoHorarioCanal
Gimnasia vs Sarmiento4.00 p. m.Disney+
Gimnasia Mendoza vs Platense4.30 p. m.Fanatiz y TNT Sports
Tigre vs Atlético Tucumán7.15 p. m.Fanatiz y TNT Sports

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

PartidoHorarioCanal
Boyacá Chicó vs Atlético Bucaramanga6.00 p. m.Win+ y Win Play
Junior vs Águilas Doradas8.10 p. m.Win+ y Win Play

Partidos de hoy por la Liga Pro

PartidoHorarioCanal
Ind. del Valle vs U. Católica3.30 p. m.Zapping

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

PartidoHorarioCanal
Juventud vs Peñarol6.00 p. m.Disney+
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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