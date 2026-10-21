Richard Pellejero, DT de Sport Huancayo, mandó fuerte mensaje a sus jugadores: "No hemos logrado nada"

Sport Huancayo atraviesa un buen presente en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El Rojo Matador se ubica en el primer lugar de la tabla de posiciones junto a Sporting Cristal y mantiene vivas sus aspiraciones de clasificar a un torneo internacional y, por qué no, luchar por el título nacional. En ese contexto, el técnico del cuadro huancaíno, Richard Pellejero, envió un fuerte y contundente mensaje a sus dirigidos con miras a la recta final del campeonato.

Richard Pellejero, DT de Sport Huancayo, mandó fuerte mensaje a sus jugadores

En entrevista para el programa ‘Hablemos de MAX’, el estratega del Rojo Matador reconoció que su equipo ha mejorado su juego con el paso de las fechas y los jugadores se sienten motivados. No obstante, hizo un llamado a la calma y mantener los pies sobre la tierra al recordar que la temporada aún no termina y el equipo aún no ha conseguido ningún logro.

“El golpe anímico que ha recibido este plantel, sin lugar a dudas, ha sido por esta cosecha de triunfos. A medida que fueron pasando los partidos. A medida que fuimos generando esta cantidad de puntos consecutivos, el equipo se hizo más fuerte. Nosotros como comando técnico tenemos que estar permanentemente pendiente y, obviamente, tratando de que ellos entiendan que hasta ahora no hemos logrado nada”, dijo.

Sport Huancayo es líder del Torneo Clausura junto con Sporting Cristal

De esta manera, Richard Pellejero busca que Sport Huancayo mantenga la concentración en las últimas jornadas del Torneo Clausura y no se deje llevar por los buenos resultados. El Rojo Matador intentará sostener su regularidad en la recta final del campeonato para mantenerse en la pelea por el primer lugar y cerrar la temporada 2026 con objetivos importantes cumplidos.

Próximo partido de Sport Huancayo

Recordemos que el próximo partido de Sport Huancayo está programado para este sábado 24 de octubre a las 12.45 p. m., cuando reciba en el Estadio IPD de Huancayo a Alianza Atlético, por la fecha 13 del Torneo Clausura.