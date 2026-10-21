Árbitro confirmado para partido de Alianza Lima vs CD Moquegua por el Torneo Clausura 2026

Uno de los partidos clave de la fecha 13 del Torneo Clausura es el que protagonizarán Alianza Lima vs CD Moquegua en el Estadio 25 de noviembre. Los hinchas blanquiazules se ilusionan con levantar el trofeo y por ello se sabe de la responsabilidad de estos 90 minutos, por lo que CONAR definió a los árbitros para este cotejo del fin de semana.

Se trata de Edwin Ordóñez, juez FIFA, que tendrá la dicha de dirigir el choque entre Alianza Lima y CD Moquegua en esta recta final de la temporada. En el VAR, estará Jonathan Zamora, por lo que ya está todo estipulado para que se desarrollen con total normalidad estos 90 minutos de alta intensidad.

Árbitro de Alianza Lima vs CD Moquegua por Torneo Clausura 2026

Árbitro principal: Edwin Ordóñez

Asistente 1: Diego Jaimes

Asistente 2: Larry Coronel

Cuarto árbitro: Francisco Ramos

Asesor: Raúl Mendiola

VAR: Jonathan Zamora

AVAR: Jesús Sánchez

Q. Manager: Luis Seminario

Edwin Ordóñez será el árbitro principal para duelo de Alianza Lima vs CD Moquegua.

¿Cómo le fue a Edwin Ordóñez en los partidos de Alianza Lima del 2026?

En lo que concierne al Torneo Apertura 2026, Edwin Ordóñez ha dirigido tres partidos de Alianza Lima ante Alianza Atlético, Cienciano y FC Cajamarca. Solo uno fue victoria por 1-0 ante el 'Papá', pero los demás fueron empates para lamento de los dirigidos por Pablo Guede.

Con relación al Torneo Clausura 2026, será la primera vez que este árbitro FIFA tenga a cargo un duelo de los blanquiazules. Ya se verá cómo se desempeña Edwin Ordóñez al ser un partido clave que puede definir los primeros lugares del campeonato, así como el descenso en caso de CD Moquegua que quiere librarse cuanto antes.

Alianza Lima vs CD Moquegua: fecha, día, hora y canal

Este partido de la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 entre Alianza Lima vs CD Moquegua se realizará el domingo 25 de octubre a partir de la 1.15 p. m. con la transmisión de L1 MAX.