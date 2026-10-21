¿Cuándo volverá a jugar Paolo Guerrero con Alianza Lima? Revelan nuevos detalles de su lesión

Alianza Lima sigue enfocado en conseguir victorias para mantenerse en la pelea por el título del Torneo Clausura 2026. Sin embargo, los blanquiazules han sido golpeados con diversas bajas por lesión y una de las últimas fue la de Paolo Guerrero. El veterano delantero aún no logra reintegrarse al grupo y ahora se revelaron nuevos detalles con respecto a su recuperación.

¿Cuándo volverá a jugar Paolo Guerrero con Alianza Lima?

El 'Depredador' no ha logrado aportar con Alianza Lima dentro del campo en los últimos partidos, ya que se encuentra recuperándose de una lesión que le ha impedido estar en la convocatoria. Al respecto, en un principio se rumoreó que quedaría al margen hasta el final del Torneo Clausura.

Sin embargo, el periodista José Varela reveló, durante el programa 'Modo Fútbol', que Paolo Guerrero ha mostrado una favorable recuperación, lo que le abre la posibilidad de poder ser considerado para la recta final del campeonato. De hecho, el comunicador dejó entrever que es posible su participación para el clásico ante Sporting Cristal.

Paolo Guerrero tiene posibilidades de volver pronto con Alianza Lima

"Conversé con alguien sobre Paolo Guerrero y me dicen que va muy bien, va excelente. Esto es de día a día. Yo recuerdo partidos muy buenos al 'Depredador' ante Sporting Cristal. Me dijeron puntual: 'lo de Paolo va excelente'. Los médicos son los que definen. No lo descartaría para la recta final", enfatizó el periodista deportivo.

Sin embargo, José Varela indicó que la presencia del histórico delantero de la selección peruana será evaluada diariamente y será el cuerpo médico quien tome la decisión de su regreso a las canchas.

¿Qué lesión padece Paolo Guerrero con Alianza Lima?

Alianza Lima difundió hace unas semanas un comunicado en el que informó sobre la lesión de Paolo Guerrero. Los exámenes médicos determinaron que el delantero sufre un desgarro parcial en el tendón peroneo largo izquierdo. Esta situación ha impedido que el 'Depredador' aporte su talento en las últimas victorias de los blanquiazules.