Alianza Lima puede ser campeón sin playoffs: qué resultados necesita en la Liga 1 2026

Alianza Lima afronta la recta decisiva de la Liga 1 2026 con la ilusión de levantar el título nacional sin necesidad de disputar una final. El equipo blanquiazul, dirigido por Pablo Guede, ya conquistó el Torneo Apertura y ahora busca quedarse también con el Clausura. Tras la fecha 12, suma 22 puntos en el segundo certamen del año y se encuentra a tres unidades de Sporting Cristal y Sport Huancayo, los líderes con 25 puntos. Todavía quedan cinco jornadas por disputar.

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¿Qué necesita Alianza Lima para ser campeón sin playoffs?

La cuenta es clara: Alianza Lima debe terminar en el primer lugar del Torneo Clausura. Si lo consigue, al haber ganado previamente el Apertura, será proclamado campeón nacional de manera automática, de acuerdo con el reglamento de la Liga 1 2026. Para lograrlo, necesita sumar más puntos que sus rivales directos en las cinco fechas restantes y esperar que los actuales líderes pierdan unidades.

El calendario blanquiazul contempla los siguientes compromisos:

Fecha 13: CD Moquegua vs. Alianza Lima.

Fecha 14: Sporting Cristal vs. Alianza Lima.

Fecha 15: Alianza Lima vs. Cienciano.

Fecha 16: Los Chankas vs. Alianza Lima.

Fecha 17: Alianza Lima vs. FC Cajamarca

Alianza Lima y Sporting Cristal será el partido clave para la lucha del Torneo Clausura 2026.

El duelo ante Sporting Cristal será especialmente importante, pues los celestes también pelean por el primer lugar. Sin embargo, Alianza no depende únicamente de ese enfrentamiento: deberá mantener la regularidad y aprovechar cualquier tropiezo de Sporting Cristal, Sport Huancayo y los demás equipos que todavía tienen opciones matemáticas de ganar el Clausura.

Existe una segunda posibilidad para el conjunto victoriano. Si otro club gana el Clausura, Alianza Lima todavía puede acceder directamente a la final nacional si conserva una de las dos primeras posiciones de la tabla acumulada, donde actualmente lidera con 62 puntos. En ese escenario, ya no sería campeón automáticamente: tendría que disputar la final contra el equipo que avance desde la otra llave, según las condiciones del reglamento. Por eso, el objetivo blanquiazul es doble: remontar en el Clausura y proteger su ventaja en la clasificación anual.