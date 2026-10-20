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Fue referente de Alianza Lima y ya se había retirado, pero acaba de fichar por club de la Liga

Había decidido dejar la actividad profesional, pero esta exfigura de Alianza Lima finalmente decidió volver a jugar y fichó por club de la liga peruana.

    Wilfredo Inostroza
    Fue referente de Alianza Lima y ahora volvió del retiro para fichar por club de la Liga
    Fue referente de Alianza Lima y ahora volvió del retiro para fichar por club de la Liga | Foto: Nike
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    En los últimos años, Alianza Lima no solo es un referente en el fútbol masculino, también ha sabido destacar en la rama femenina, no solo con el balompié, también en la Liga Peruana de Vóley, donde es el actual tricampeón. Ahora, justamente una exvoleibolista del elenco blanquiazul acaba de ser noticia tras volver del retiro.

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    Nos referimos a la experimentada Mirtha Uribe, quien había decidido dejar la actividad profesional para participar en las últimas elecciones municipales, donde fue aspirante para ser alcaldesa de Lince. Ahora, tras no tener el éxito deseado en la política, volverá al deporte de la net alta.

    La exseleccionada peruana defenderá la camiseta de Olva Latino, club que ya la anunció como flamante refuerzo con miras a la temporada 2026-27 y su debut en la fecha 2 del torneo dependerá de la evaluación que haga César Arrese, actual entrenador del cuadro de Pueblo Libre.

    Mirtha Uribe jugará nuevamente en Olva Latino.

    Mirtha Uribe jugará nuevamente en Olva Latino.

    ‘Tita’, que juega como central, cumplirá su tercera etapa jugando por Olva Latino. Recordemos que antes estuvo entre 2020 y 2022, además jugó la edición del torneo 2023-2024.

    Mirtha Uribe jugó en Alianza Lima

    Mirtha Uribe militó en Alianza Lima entre 2011 y 2015, donde pudo coincidir con su hermana Daniela. Era la época en que el cuadro victoriano era apenas animador del vóley peruano y no peleaba por títulos. En ese tiempo, se convirtió en una líder y referente de las ‘íntimas’.

    Mirtha Uribe Alianza Lima

    Mirtha Uribe, junto a su hermana Daniela, con la camiseta de Alianza Lima

    Mirtha Uribe: trayectoria a nivel de clubes

    • ABC San Felipe (Perú)
    • AD A Pinguela (España)
    • CV Mazotti (España)
    • CV Albacete (España)
    • Playa de Las Canteras (España)
    • LiigaPloki (Finlandia)
    • Deportivo Alianza (Perú)
    • Alianza Lima (Perú)
    • Deportivo Jaamsa (Perú)
    • Circolo Sportivo Italiana (Perú)
    • Universidad San Martín (Perú)
    • Latino Amisa (Perú)
    • Rebaza Acosta (Perú)
    • Olva Latino (Perú)
    Wilfredo Inostroza
    AUTOR: Wilfredo Inostroza

    Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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