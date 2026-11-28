Este fin de semana se jugará la séptima fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 que de momento tiene a la Universidad San Martín como único líder invicto con 18 unidades, seguido de Alianza Lima con 17 puntos. Detrás se encuentran Regatas Lima y Universitario de Deportes con 12 cada uno.

En esta fecha, las tricampeonas se enfrentarán a la selección peruana y las santas chocarán contra Atlético Atenea, por lo que podría cambiar la punta del torneo. Luego, el domingo Regatas Lima se medirá contra Deportivo Wanka y Universitario jugará contra Deportivo Géminis. A continuación, podrás revisar la tabla de posiciones y resultados de la Liga Peruana de Vóley.

Tabla de posiciones Liga Peruana de Vóley 2026-27

POSICIÓN EQUIPOS PJ PG PP SETS PUNTOS 1 San Martín 6 6 0 18:2 18 2 Alianza Lima 7 6 1 19:7 17 3 Regatas Lima 6 4 2 13:6 12 4 Universitario 6 4 2 12:6 12 5 Atenea 6 3 3 12:10 10 6 Rebaza Acosta 6 3 3 11:11 9 7 Deportivo Soan 6 3 3 10:11 9 8 Circolo 6 3 3 10:11 8 9 Deportivo Géminis 6 2 4 9:13 7 10 Olva Latino 6 2 4 7:12 6 11 Deportivo Wanka 7 1 6 4:18 3 12 Perú U19 6 0 6 0:18 0

Programación de la fecha siete de la Liga Peruana de Vóley 2026-27

sábado 28 de noviembre

Olva Latino vs Rebaza Acosta | 2.45 p. m.

Alianza Lima vs Perú U19 | 5.00 p. m.

Club San Martín vs Club Atlético Atenea | 7.00 p. m.

domingo 29 de noviembre

Deportivo Wanka vs Regatas Lima | 2.15 p. m.

Deportivo Soan vs Círcolo Sportivo Italiano | 4.30 p. m.

Deportivo Géminis vs Universitario | 6.30 p. m.

¿Dónde ver los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026-27?

La transmisión de todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 estará a cargo del canal Latina (2 y 702 en HD).

Precio de entradas de la Liga Peruana de Vóley: ¿Cuánto cuestan y dónde comprar los boletos?

Las entradas para la séptima fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 van desde los S/25 hasta los S/45 y pueden comprarse en la plataforma de Joinnus desde este miércoles 25 de noviembre.