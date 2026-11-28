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Tabla de posiciones Liga Peruana de Vóley 2026-27: así va en la fecha 7 del torneo
Este fin de semana se celebrará la séptima fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026-27, con la Universidad San Martín liderando la tabla invicta.
Este fin de semana se jugará la séptima fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 que de momento tiene a la Universidad San Martín como único líder invicto con 18 unidades, seguido de Alianza Lima con 17 puntos. Detrás se encuentran Regatas Lima y Universitario de Deportes con 12 cada uno.
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En esta fecha, las tricampeonas se enfrentarán a la selección peruana y las santas chocarán contra Atlético Atenea, por lo que podría cambiar la punta del torneo. Luego, el domingo Regatas Lima se medirá contra Deportivo Wanka y Universitario jugará contra Deportivo Géminis. A continuación, podrás revisar la tabla de posiciones y resultados de la Liga Peruana de Vóley.
Tabla de posiciones Liga Peruana de Vóley 2026-27
|POSICIÓN
|EQUIPOS
|PJ
|PG
|PP
|SETS
|PUNTOS
|1
|San Martín
|6
|6
|0
|18:2
|18
|2
|Alianza Lima
|7
|6
|1
|19:7
|17
|3
|Regatas Lima
|6
|4
|2
|13:6
|12
|4
|Universitario
|6
|4
|2
|12:6
|12
|5
|Atenea
|6
|3
|3
|12:10
|10
|6
|Rebaza Acosta
|6
|3
|3
|11:11
|9
|7
|Deportivo Soan
|6
|3
|3
|10:11
|9
|8
|Circolo
|6
|3
|3
|10:11
|8
|9
|Deportivo Géminis
|6
|2
|4
|9:13
|7
|10
|Olva Latino
|6
|2
|4
|7:12
|6
|11
|Deportivo Wanka
|7
|1
|6
|4:18
|3
|12
|Perú U19
|6
|0
|6
|0:18
|0
Programación de la fecha siete de la Liga Peruana de Vóley 2026-27
sábado 28 de noviembre
- Olva Latino vs Rebaza Acosta | 2.45 p. m.
- Alianza Lima vs Perú U19 | 5.00 p. m.
- Club San Martín vs Club Atlético Atenea | 7.00 p. m.
domingo 29 de noviembre
- Deportivo Wanka vs Regatas Lima | 2.15 p. m.
- Deportivo Soan vs Círcolo Sportivo Italiano | 4.30 p. m.
- Deportivo Géminis vs Universitario | 6.30 p. m.
¿Dónde ver los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026-27?
La transmisión de todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 estará a cargo del canal Latina (2 y 702 en HD).
Precio de entradas de la Liga Peruana de Vóley: ¿Cuánto cuestan y dónde comprar los boletos?
Las entradas para la séptima fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 van desde los S/25 hasta los S/45 y pueden comprarse en la plataforma de Joinnus desde este miércoles 25 de noviembre.
- General: S/25
- Norte y sur: S/30
- Oriente y occidente: S/45.
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