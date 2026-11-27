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Sport Medical realizará campaña de salud para detectar lesiones este sábado en Breña
Sport Medical lanza la campaña “Detecta tu lesión hoy” este 28 de noviembre en Breña, enfocada en la prevención y diagnóstico de lesiones musculoesqueléticas.
Con el objetivo de promover la prevención y el diagnóstico oportuno de lesiones, Sport Medical realizará este sábado 28 de noviembre la campaña de salud “Detecta tu lesión hoy”, dirigida a todas las personas que presenten molestias o quieran evaluar su estado de salud musculoesquelético.
La jornada se desarrollará de 8.00 a. m. a 2.00 p. m. y estará a cargo del staff de médicos de Sport Medical, quienes brindarán evaluaciones orientadas a identificar y diagnosticar diferentes tipos de lesiones.
Sport Medical realizará campaña de salud para detectar lesiones este sábado en Breña.
Como parte de esta iniciativa, los asistentes podrán acceder a una consulta médica a un costo social de S/20, facilitando así el acceso a una evaluación profesional y oportuna.
La campaña se realizará en Jr. Varela 1989, Breña, previa cita al número 989 366 436.
A través de esta actividad, Sport Medical reafirma su compromiso con el cuidado de la salud, promoviendo la detección temprana de lesiones y la importancia de recibir atención especializada para prevenir complicaciones.
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