Con el objetivo de promover la prevención y el diagnóstico oportuno de lesiones, Sport Medical realizará este sábado 28 de noviembre la campaña de salud “Detecta tu lesión hoy”, dirigida a todas las personas que presenten molestias o quieran evaluar su estado de salud musculoesquelético.

La jornada se desarrollará de 8.00 a. m. a 2.00 p. m. y estará a cargo del staff de médicos de Sport Medical, quienes brindarán evaluaciones orientadas a identificar y diagnosticar diferentes tipos de lesiones.

Sport Medical realizará campaña de salud para detectar lesiones este sábado en Breña.

Como parte de esta iniciativa, los asistentes podrán acceder a una consulta médica a un costo social de S/20, facilitando así el acceso a una evaluación profesional y oportuna.

La campaña se realizará en Jr. Varela 1989, Breña, previa cita al número 989 366 436.

A través de esta actividad, Sport Medical reafirma su compromiso con el cuidado de la salud, promoviendo la detección temprana de lesiones y la importancia de recibir atención especializada para prevenir complicaciones.