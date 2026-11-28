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Campeón con Sporting Cristal rotundo sobre posible salida de Roberto Mosquera: "Cambio"
En medio de los rumores sobre su posible salida de Sporting Cristal, un exjugador celeste rompió su silencio y habló sobre la situación de Roberto Mosquera.
Una de las principales interrogantes en Sporting Cristal de cara al 2027 es la continuidad de Roberto Mosquera ante los rumores de su posible salida del club, pese a que luchó hasta el final por el Torneo Clausura y llevó al equipo a ganar la primera edición de la Copa de la Liga Caliente 2026. En ese contexto, un exjugador y campeón con el cuadro celeste rompió su silencio para hablar sobre la situación de ‘Mou’: se trata de Martín Távara.
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Martín Távara, campeón con Sporting Cristal, rotundo sobre posible salida de Mosquera
En entrevista para el programa 'Fútbol Como Cancha' de RPP, Távara, campeón con Cristal en 2016 y 2020 y flamante fichaje de Petro de Luanda de Angola, expresó el cariño que siente por el profesor Mosquera y consideró que debería continuar al mando del equipo pese a que no se pudo clasificar a los playoffs del torneo local.
“El profe Mosquera vale muchísimo para mí, hemos vivido muchas etapas juntos: campeones, subcampeones, tercer puesto. Ojalá que se quede, mira el cambio que hizo en Sporting Cristal”, manifestó Távara.
Martín Távara respaldó la continuidad de Roberto Mosquera
De esta manera, Távara respaldó públicamente la continuidad de Roberto Mosquera y destacó el trabajo que realizó durante su etapa en Sporting Cristal. Ahora, la decisión sobre el futuro del entrenador estará en manos de la directiva celeste, que deberá definir si mantiene su proyecto deportivo de cara a la temporada 2027.
¿Roberto Mosquera seguirá al mando de Sporting Cristal?
Según información del periodista Denilson Barrenechea, las negociaciones entre Mosquera y Cristal se han estancado y existe la posibilidad de que el técnico no continúe en tienda rimense para la próxima temporada.
“El tema con Roberto Mosquera se está entrampando mucho. La expectativa es que posiblemente no continúe. Hay otros factores por el lado de la directiva, que hacen que el tema no este avanzando", reveló el comunicador.
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