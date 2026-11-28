Uno de los golpes en el reciente mercado de fichajes ha sido la salida de Martín Távara de Sporting Cristal para jugar por el Petro de Luanda, el equipo más importante de toda Angola, nación situada en África. Antes de marcharse definitivamente, brindó una breve entrevista para el programa L1 Radio vía L1 MAX, donde aseguró que no quiere volver jamás.

Como muchos saben, esta será la primera experiencia del mediocampista peruano en territorio extranjero, y se irá a un país que, para la mayoría de compatriotas, posee un fútbol totalmente desconocido. Ello podría pasarle factura al momento en el que Mano Menezes decida emitir su lista de convocados para la selección. Sin embargo, la decisión está tomada e incluso fue anunciada en las redes sociales de su nuevo equipo.

A raíz de ello, Martín Távara confesó ante las cámaras de televisión que espera quedarse mucho tiempo fuera del Perú y no quiere volver a Sporting Cristal ni a otro equipo de la Liga 1 por una buena cantidad de años. Asimismo, uno de sus objetivos es dar el gran salto a Europa, para así llegar a la cúspide de su carrera profesional.

" Es una decisión que no me arrepiento de haber tomado. Ojalá no vuelva. Espérenme, espérenme, porque no voy a regresar. Son tres años que quiero aprovechar y agrandarlo si se puede, para quedarme por ahí y por qué no pensar en Europa y todo eso ", indicó el ex Sporting Cristal para L1 MAX. De esta forma, confirmó cuáles son sus metas ahora que jugará en el Petro de Luanda.

Martín Távara habló de Sporting Cristal

"Para mí Cristal es un club que me lo ha dado todo. Yo tenía algo que devolverle al club, entonces pedí que extienda un año más mi contrato para que la transferencia sea de club a club", indicó el volante nacional. Reveló también que no se fue sin dejarle una importante inyección económica a los del Rímac.