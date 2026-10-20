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Fernando Tomé será flamante refuerzo de importante club de la Liga Peruana de Vóley: todos los detalles

¿Alianza Lima o Universitario? La brasileña Fernanda Tomé seguirá jugando en la Liga Peruana de Vóley tras revelarse que reforzará a importante equipo que juega en la máxima división.

    Wilfredo Inostroza
    Fernanda Tomé jugará en la Liga Peruana de Vóley
    Fernanda Tomé jugará en la Liga Peruana de Vóley
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    Fernanda Tomé ha sido una de las jugadoras extranjeras más destacadas de la Liga Peruana de Vóley y cuando parecía que no la tendríamos más en nuestro país, se ha conocido que finalmente reforzará a un importante equipo que compite en la máxima división del deporte de la net alta en nuestro país.

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    La atacante brasileña de 36 años, conocida popularmente en el ambiente voleibolístico como 'Tomezinha', se desempeña en la posición de punta-receptora. Tras haber defendido los colores de la Universidad San Martín durante las últimas tres temporadas con actuaciones de altísimo nivel, la jugadora mantendrá su recorrido profesional en las canchas locales para deleite de sus seguidores.

    Según lo informado por RPP, Fernanda Tomé defenderá la camiseta del Deportivo Soan durante toda la presente edición del certamen, el cual rompió fuegos este último fin de semana. El conjunto representativo dirigido por Vinícius Fernandes realiza así un esfuerzo económico determinante para asegurar los servicios de la experimentada atacante, quien incluso había sido anunciada previamente como incorporación de un club de Maldivas.

    Fernanda Tomé San Martín

    Fernanda Tomé cuando jugaba en la U. San Martín

    Con la llegada de la atacante garota, la escuadra del Callao da un gran salto de calidad de cara a las siguientes jornadas de la competición. La institución busca potenciar un plantel que ya demostró ser sumamente competitivo en la fecha inaugural del campeonato, confirmando sus serias aspiraciones de pelear en los puestos de vanguardia.

    En su debut reciente disputado en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, Deportivo Soan cayó derrotado por 3-0 ante Universitario de Deportes. Durante varios pasajes de aquel encuentro de primera fecha, el equipo chalaco confirmó la urgente necesidad de sumar variantes ofensivas, por lo que la llegada de Tomé será crucial para elevar la competitividad y mejorar sustancialmente su nivel de cara a los próximos partidos.

    Wilfredo Inostroza
    AUTOR: Wilfredo Inostroza

    Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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