Alianza Lima vs Regatas por la Liga Peruana de Vóley: fecha, hora y canal para ver el 'clásico moderno'

Por la jornada 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27, se viene el duelo entre Alianza Lima ante Regatas Lima, desde el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. El duelo promete mucha emoción de principio a fin y podrás conocer todos los detalles, como horarios y canales para ver todas las incidencias.

Este vibrante enfrentamiento ha sido catalogado en los últimos años como el 'Clásico Moderno' del vóley peruano. La intensa rivalidad entre ambas instituciones se consolidó debido a que han sido las grandes protagonistas del certamen nacional, midiéndose reiteradamente en finales decisivas y en instancias eliminatorias de máxima presión donde definieron la corona.

Ambas escuadras llegan a este choque con el impulso de haber arrancado con el pie derecho en la jornada inaugural del torneo. El cuadro blanquiazul tuvo que batallar más de la cuenta para conseguir la victoria y logró imponerse en un ajustado 3-2 frente a Rebaza Acosta, que estuvo cerca de dar el golpe.

Alianza Lima se enfrenta a Regatas por la Liga Peruana de Vóley

Por su parte, el equipo chorrillano mostró un nivel arrollador al superar categóricamente a Deportivo Géminis por 3-0, confirmando que viene entonado para dar la talla. Con los planteles listos y la expectativa a tope entre los aficionados de la disciplina, las íntimas y las chorrillanas buscarán dar un golpe de autoridad que las posicione en lo más alto de la tabla de posiciones desde este inicio de temporada.

Alianza Lima vs Regatas: fecha y hora

El esperado choque entre Alianza Lima y Regatas Lima se disputará este sábado 24 de octubre, a partir de las 7.00 p. m. hora local. Las acciones se desarrollarán en las instalaciones del Polideportivo Lucha Fuentes en Villa El Salvador, escenario que lucirá un marco espectacular para una jornada imperdible del vóley peruano.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Regatas?

El encuentro entre Alianza Lima y Regatas por la Liga Peruana de Vóley será transmitido en vivo a través de Latina en su señal abierta, así como por medio de su aplicación oficial y plataforma web. Asimismo, los aficionados podrán seguir todas las incidencias y la cobertura completa de este compromiso a través del fanpage oficial de Facebook de la Liga Peruana de Vóley.