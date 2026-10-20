Alianza Lima y lo último que se sabe sobre el posible fichaje de dos elementos de la selección peruana

Alianza Lima está enfocado en ganar el Torneo Clausura para obtener el título nacional de la Liga 1 2026, sin embargo, en Matute ya se encuentran planificando la conformación de su plantel de cara a la próxima temporada. En ese sentido, en las últimas horas se anunciaron mayores detalles sobre dos futbolistas de la selección peruana a los que vienen siguiendo de cerca para concretar sus posibles fichajes: estamos hablando de Matías Córdova y Piero Magallanes.

Alianza Lima y lo último que se sabe sobre los posibles fichajes de Matías Córdova y Piero Magallanes, jugadores de la selección

Según información del periodista José Varela, tanto el arquero de Comerciantes Unidos como el extremo de Sport Huancayo se encuentran dentro del grupo de jugadores que interesan a la directiva para reforzar el plantel para el próximo año. Ambos fueron convocados por Mano Menezes para la selección peruana y ya han despertado el interés de varios clubes.

En el caso de Córdova, Alianza buscaría incorporarlo en sus filas para fomentar una sana competencia en el arco con Alejandro Duarte, quien se quedó con el puesto tras la salida de Guillermo Vizcarra. En tanto, Piero Magallanes aportaría la cuota de velocidad y desequilibrio en el sector derecho.

"Matías Córdova, arquero de Comerciantes Unidos, está en el radar de Alianza Lima. Además, hay un jugador que está en observación. Lo están siguiendo su desempeño en la Liga 1, de hecho, fue convocado por Mano Menezes a la selección. Extremo derecho, Piero Magallanes. Lo están observando, así que, en el transcurso de la semana algo más se irá conociendo", señaló Varela en 'Modo Fútbol'.

Matías Córdova y Piero Magallanes interesan en Alianza Lima

De esta manera, Alianza Lima continúa evaluando alternativas para fortalecer su plantel con miras a la temporada 2027, sin descuidar su objetivo de conquistar el Torneo Clausura y luchar por el título nacional. Tanto Matías Córdova como Piero Magallanes aparecen entre las opciones que sigue de cerca la directiva blanquiazul, aunque todavía no se han confirmado negociaciones avanzadas ni acuerdos para concretar sus llegadas a Matute. Se espera que en los próximos días surjan novedades sobre el interés del club por ambos futbolistas.

Alianza Lima y los otros dos jugadores que busca fichar

Además de Córdova y Magallanes, Alianza Lima buscaría las contrataciones del mediocampista Mauricio Arrasco (FC Cajamarca) y el lateral Emilio Saba (Sport Boys), según informó el periodista Enrique de la Rosa. Aunque aún no existe nada concreto con ninguno de los mencionados, lo cierto es que ya hubo conversaciones.

“Se han sentado con Magallanes, pero Magallanes se ha sentado con medio mundo. Tengo entendido que el arquero de Comerciantes Unidos, con Matías Córdova, tengo entendido que con Saba había un interés pero hay un problema que apareció Montenegro, pero igual lo tienen conversado o mapeado. Arrasco también lo tienen ahí (en conversación)”, informó en el programa 'Fútbol Champán'.