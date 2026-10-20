Erick Delgado indignado con Mano Menezes: "Estaría viendo otro campeonato si no lo convoca"

Uno de los porteros más recordados de la selección peruana en la historia reciente es Erick Delgado, quien se convirtió en un referente de Sporting Cristal. Ahora, el exfutbolista sorprendió al mundo con una potente declaración sobre Mano Menezes debido a que no ha convocado a un futbolista clave de la escuadra celeste. Recordemos que pronto se viene otra fecha FIFA y se esperan novedades.

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Como sabemos, la Bicolor viene de disputar cuatro encuentros amistosos en Estados Unidos y Canadá, los cuales terminaron con saldo negativo. En esa línea, uno de los elementos que brilló por su ausencia fue Luis Iberico, delantero del Rímac que viene de convertir goles en la Liga 1 2026 y, por ello, el 'Loco' decidió hacer un llamado para que aparezca en la próxima nómina del combinado nacional.

"No me cabe duda de que Iberico debería estar convocado. Mano estaría viendo otro campeonato si no lo convoca", indicó Erick Delgado durante la transmisión de L1 Radio en L1 MAX. De esta forma, pidió que convoquen al atacante de Sporting Cristal para los siguientes cotejos de la selección peruana en la fecha FIFA de noviembre, con el objetivo de darle más rodaje internacional.

Luis Iberico en Sporting Cristal.

Recordemos que la Bicolor enfrentará a su similar de Bolivia el viernes 13 de noviembre en el Estadio Monumental de Ate. Luego tendrá otro encuentro de carácter amistoso, pero todavía no se ha confirmado el oponente. Estos duelos sirven de preparación para lo que serán las Eliminatorias Conmebol al Mundial del 2030.

Trayectoria de Luis Iberico

Esta ha sido la carrera del delantero pedido en la selección peruana: