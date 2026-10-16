¿Renunció? Revelan que Felipe Chávez no jugará con la selección peruana en la próxima fecha FIFA

La selección peruana ya pone la mira en sus siguientes amistosos por la fecha FIFA de noviembre, donde Mano Menezes hará su debut en territorio nacional. Sin embargo, una de las grandes incógnitas de los hinchas pasa por Felipe Chávez. El volante es considerado uno de los grandes prospectos a futuro del fútbol peruano, aunque se reveló que no jugará con la ‘Bicolor’.

Revelan que Felipe Chávez no jugará con la selección peruana en la próxima fecha FIFA

Felipe Chávez continúa adaptándose al FC Magdeburg de la Bundesliga 2, donde viene sumando minutos. En ese contexto, durante el programa ‘Modo Fútbol’, el periodista Paul Pérez se refirió a la posibilidad de que el volante vuelva a ser convocado a la selección peruana y reveló detalles sobre sus planes a futuro.

Según indicó el comunicador, el entorno del joven mediocampista explicó que su ausencia en los últimos amistosos se debió a una lesión. Sin embargo, también señaló que no tienen previsto que vuelva a ser convocado a la ‘Bicolor’ hasta 2027, por lo que se perdería los próximos encuentros.

Felipe Chávez solo ha jugado un partido con la selección peruana.

“Pregunté directamente al entorno de Felipe Chávez por si va a estar con Perú en noviembre y me dijeron que el argumento para que no esté en octubre es que tenía una molestia y que el cuerpo médico de la selección y su equipo decidieron que no esté. Ellos tenían planificado que Felipe Chávez vuelva a la convocatoria, si el cuerpo técnico lo requería, en 2027”, señaló.

Felipe Chávez no renunciará a jugar con Perú

No obstante, Paul Pérez aclaró que Felipe Chávez mantiene su intención de representar a la selección peruana, aunque su prioridad es consolidarse en la categoría absoluta y dejar de lado las convocatorias a la Sub-20. Esto, debido a que le puede generar pocos minutos en su club.

“Además, él no tenía contemplado jugar ningún torneo Sub-20, sino que tenía contemplado jugar mayores. Quiere consolidarse como un futbolista profesional jugando en su club en Alemania y en la selección peruana de mayores. El Sub-20 se da cuando los torneos están en desarrollo y le puede hacer perder espacio en su club”, culminó.