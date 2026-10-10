Felipe Chávez brilló con asistencia en la goleada del Magdeburgo por la Bundesliga 2

Felipe Chávez continúa sumando minutos en Magdeburgo y ganando relevancia en el equipo. El volante germano-peruano tuvo participación en la goleada de su equipo por 3-0 ante Hannover 96 por la séptima fecha de la Bundesliga 2 y se lució con una gran asistencia para el tercer tanto del compromiso, demostrando sus condiciones para hacerse un espacio en el once titular.

Felipe Chávez dio asistencia para la goleada del Magdeburgo

El mediocampista nacional, cedido a préstamo por el Bayern Múnich, ingresó al partido en el minuto 73 en reemplazo de su compañero Luka Hyryläinen y no tardó en hacer gala de sus dotes futbolísticos. Corría el minuto 85 del compromiso, cuando un contragolpe de Magdeburgo terminó en los pies de Felipe Chávez, quien en primera asistió a Mateusz Zukowski, dejándolo mano a mano con el portero para el 3-0 definitivo.

De esta forma, Felipe Chávez sumó una contribución directa en la contundente victoria de su equipo, que volvió a sumar de a tres luego de empatar en la jornada anterior con el Greuther Fürth.

Vale resaltar que, con este resultado, Magdeburgo alcanzó los 13 puntos en la tabla de posiciones y quedó a solo cinco unidades del líder Hertha Berlín. En la próxima fecha, el equipo de Chávez enfrentará al Dinamo Dresden con la intención de seguir sumando en la Bundesliga 2.

¿Felipe Chávez será convocado a la selección peruana?

Recordemos que Felipe Chávez fue una de las principales ausencias en la lista de convocados de Mano Menezes a la selección peruana, para los partidos amistosos por fecha FIFA. Sin embargo, ante sus buenas actuaciones en el fútbol europeo, el volante podría ser considerado para los encuentros de la 'Bicolor' en el mes de noviembre.