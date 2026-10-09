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Partidos de hoy, sábado 10 de octubre: programación, horarios y dónde ver fútbol GRATIS

Conoce la programación completa de partidos de hoy, sábado 10 de octubre, con horarios y canales de transmisión para la Liga 1, Premier League y más.

Francisco Esteves
Partidos de hoy, sábado 10 de octubre.
Partidos de hoy, sábado 10 de octubre. | Foto: Composición Líbero.
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Revisa la programación completa para los partidos de hoy, sábado 10 de octubre, alrededor de todo el mundo. Esta jornada nos trae encuentros muy apasionantes de la Liga 1, Premier League, LaLiga, Bundesliga, Ligue 1, Serie A, Liga Argentina, Brasileirao y mucho más. Por ello, te brindamos los horarios y canales de transmisión para que no te pierdas ni un solo encuentro de fútbol.

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Partidos de hoy por Liga 1

HorariosPartidosCanales
1.00 p. m.ADT vs FC CajamarcaL1 MAX
3.30 p. m.Comerciantes Unidos vs Juan Pablo IIL1 MAX
7.00 p. m.Universitario vs MelgarL1 MAX

Partidos de hoy por Bundesliga

HorariosPartidosCanales
8.30 a. m.Augsburg vs Bayern MúnichDisney+
8.30 a. m.Hoffenheim vs HamburgoDisney+
8.30 a. m.Mainz 05 vs Bayer LeverkusenDisney+
8.30 a. m.Paderborn vs StuttgartDisney+
8.30 a. m.Union Berlin vs ElversbergDisney+
11.30 a. m.RB Leipzig vs Eintracht FrankfurtDisney+

Partidos de hoy por LaLiga

HorariosPartidosCanales
7.00 a. m.Rayo Vallecano vs Athletic ClubDisney+
9.15 a. m.Deportivo Alavés vs Atlético MadridESPN 2, Disney+
11.30 a. m.Barcelona vs GetafeESPN 2, Disney+
2.00 p. m.Real Madrid vs VillarrealDIRECTV, DGO

Partidos de hoy por Premier League

HorariosPartidosCanales
6.30 a. m.Arsenal vs Leeds UnitedESPN, Disney+
9.00 a. m.Aston Villa vs BrentfordDisney+
9.00 a. m.Chelsea vs AFC BournemouthESPN, Disney+
9.00 a. m.Ipswich Town vs FulhamDisney+
9.00 a. m.Sunderland vs Brighton & Hove AlbionDisney+
11.30 a. m.Manchester United vs Tottenham HotspurESPN, Disney+

Partidos de hoy por Serie A

HorariosPartidosCanales
8.00 a. m.Genoa vs FiorentinaDisney+
11.00 a. m.Inter vs ParmaDisney+
1.45 p. m.Napoli vs FrosinoneESPN 2, Disney+

Partidos de hoy por Ligue 1

HorariosPartidosCanales
10.15 a. m.Lille vs Le HavreDisney+
1.45 p. m.Brest vs Angers SCODisney+
1.45 p. m.Lorient vs ParisDisney+
1.45 p. m.Monaco vs ToulouseDisney+
1.45 p. m.PSG vs Le ManseESPN, Disney+

Partidos de hoy por Primeira Liga

HorariosPartidosCanales
9.30 a. m.Casa Pia vs Santa ClaraSport TV 3
12.00 p. m.Marítimo vs PortoDisney+
2.30 p. m.Academico Viseu vs EstorilSport TV 2

Partidos de hoy por Liga Profesional Argentina

HorariosPartidosCanales
1.45 p. m.Aldosivi vs SarmientoFanatiz
3.00 p. m.Gimnasia LP vs Atlético TucumánTNT Sports
5.15 p. m.Instituto vs Boca JuniorsTNT Sports
7.30 p. m.Unión Santa Fe vs Defensa y JusticiaESPN

Partidos de hoy por Brasileirao

HorariosPartidosCanales
4.00 p. m.Vasco da Gama vs RemoFanatiz
7.00 p. m.São Paulo vs VitóriaFanatiz

Partidos de hoy por Liga de Bolivia

HorariosPartidosCanales
2.00 p. m.Universitario de Vinto vs Real OruroEntel Gol
6.30 p. m.Oriente Petrolero vs ABBEntel Gol

Partidos de hoy por Liga Dimayor

HorariosPartidosCanales
3.30 p. m.Deportivo Pereira vs Deportivo CaliWin Sports, Win Play
6.10 p. m.Junior vs Inter BogotáWin Sports, Win Play

Partidos de hoy por Liga de Paraguay

HorariosPartidosCanales
3.00 p. m.Sportivo San Lorenzo vs Sportivo TrinidenseDIRECTV, Tigo Sports
5.20 p. m.Sportivo Luqueño vs Cerro PorteñoDIRECTV, Tigo Sports

Partidos de hoy por Liga de Chile

HorariosPartidosCanales
1.00 p. m.Cobresal vs Univ. ConcepciónTNT Sports
3.30 p. m.Huachipato vs O'HigginsCanal 13, TNT Sports
6.00 p. m.Universidad Católica vs Audax ItalianoTNT Sports

Partidos de hoy por Serie A de Ecuador

HorariosPartidosCanales
11.30 a. m.Independiente del Valle vs AucasZapping
2.00 p. m.Manta vs Técnico UniversitarioZapping
4.30 p. m.Guayaquil City vs EmelecZapping

Partidos de hoy por Liga AUF

HorariosPartidosCanales
9.00 a. m.Defensor Sporting vs CerroDisney+
1.00 p. m.Wanderers vs Boston RiverDisney+
4.30 p. m.Peñarol vs ProgresoDisney+

Los horarios corresponden a Perú.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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