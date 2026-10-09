Partidos de hoy, sábado 10 de octubre: programación, horarios y dónde ver fútbol GRATIS

Revisa la programación completa para los partidos de hoy, sábado 10 de octubre, alrededor de todo el mundo. Esta jornada nos trae encuentros muy apasionantes de la Liga 1, Premier League, LaLiga, Bundesliga, Ligue 1, Serie A, Liga Argentina, Brasileirao y mucho más. Por ello, te brindamos los horarios y canales de transmisión para que no te pierdas ni un solo encuentro de fútbol.

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Partidos de hoy por Liga 1

Horarios Partidos Canales 1.00 p. m. ADT vs FC Cajamarca L1 MAX 3.30 p. m. Comerciantes Unidos vs Juan Pablo II L1 MAX 7.00 p. m. Universitario vs Melgar L1 MAX

Partidos de hoy por Bundesliga

Horarios Partidos Canales 8.30 a. m. Augsburg vs Bayern Múnich Disney+ 8.30 a. m. Hoffenheim vs Hamburgo Disney+ 8.30 a. m. Mainz 05 vs Bayer Leverkusen Disney+ 8.30 a. m. Paderborn vs Stuttgart Disney+ 8.30 a. m. Union Berlin vs Elversberg Disney+ 11.30 a. m. RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt Disney+

Partidos de hoy por LaLiga

Horarios Partidos Canales 7.00 a. m. Rayo Vallecano vs Athletic Club Disney+ 9.15 a. m. Deportivo Alavés vs Atlético Madrid ESPN 2, Disney+ 11.30 a. m. Barcelona vs Getafe ESPN 2, Disney+ 2.00 p. m. Real Madrid vs Villarreal DIRECTV, DGO

Partidos de hoy por Premier League

Horarios Partidos Canales 6.30 a. m. Arsenal vs Leeds United ESPN, Disney+ 9.00 a. m. Aston Villa vs Brentford Disney+ 9.00 a. m. Chelsea vs AFC Bournemouth ESPN, Disney+ 9.00 a. m. Ipswich Town vs Fulham Disney+ 9.00 a. m. Sunderland vs Brighton & Hove Albion Disney+ 11.30 a. m. Manchester United vs Tottenham Hotspur ESPN, Disney+

Partidos de hoy por Serie A

Horarios Partidos Canales 8.00 a. m. Genoa vs Fiorentina Disney+ 11.00 a. m. Inter vs Parma Disney+ 1.45 p. m. Napoli vs Frosinone ESPN 2, Disney+

Partidos de hoy por Ligue 1

Horarios Partidos Canales 10.15 a. m. Lille vs Le Havre Disney+ 1.45 p. m. Brest vs Angers SCO Disney+ 1.45 p. m. Lorient vs Paris Disney+ 1.45 p. m. Monaco vs Toulouse Disney+ 1.45 p. m. PSG vs Le Manse ESPN, Disney+

Partidos de hoy por Primeira Liga

Horarios Partidos Canales 9.30 a. m. Casa Pia vs Santa Clara Sport TV 3 12.00 p. m. Marítimo vs Porto Disney+ 2.30 p. m. Academico Viseu vs Estoril Sport TV 2

Partidos de hoy por Liga Profesional Argentina

Horarios Partidos Canales 1.45 p. m. Aldosivi vs Sarmiento Fanatiz 3.00 p. m. Gimnasia LP vs Atlético Tucumán TNT Sports 5.15 p. m. Instituto vs Boca Juniors TNT Sports 7.30 p. m. Unión Santa Fe vs Defensa y Justicia ESPN

Partidos de hoy por Brasileirao

Horarios Partidos Canales 4.00 p. m. Vasco da Gama vs Remo Fanatiz 7.00 p. m. São Paulo vs Vitória Fanatiz

Partidos de hoy por Liga de Bolivia

Horarios Partidos Canales 2.00 p. m. Universitario de Vinto vs Real Oruro Entel Gol 6.30 p. m. Oriente Petrolero vs ABB Entel Gol

Partidos de hoy por Liga Dimayor

Horarios Partidos Canales 3.30 p. m. Deportivo Pereira vs Deportivo Cali Win Sports, Win Play 6.10 p. m. Junior vs Inter Bogotá Win Sports, Win Play

Partidos de hoy por Liga de Paraguay

Horarios Partidos Canales 3.00 p. m. Sportivo San Lorenzo vs Sportivo Trinidense DIRECTV, Tigo Sports 5.20 p. m. Sportivo Luqueño vs Cerro Porteño DIRECTV, Tigo Sports

Partidos de hoy por Liga de Chile

Horarios Partidos Canales 1.00 p. m. Cobresal vs Univ. Concepción TNT Sports 3.30 p. m. Huachipato vs O'Higgins Canal 13, TNT Sports 6.00 p. m. Universidad Católica vs Audax Italiano TNT Sports

Partidos de hoy por Serie A de Ecuador

Horarios Partidos Canales 11.30 a. m. Independiente del Valle vs Aucas Zapping 2.00 p. m. Manta vs Técnico Universitario Zapping 4.30 p. m. Guayaquil City vs Emelec Zapping

Partidos de hoy por Liga AUF

Horarios Partidos Canales 9.00 a. m. Defensor Sporting vs Cerro Disney+ 1.00 p. m. Wanderers vs Boston River Disney+ 4.30 p. m. Peñarol vs Progreso Disney+

Los horarios corresponden a Perú.