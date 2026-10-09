Partidos de hoy, sábado 10 de octubre: programación, horarios y dónde ver fútbol GRATIS

Revisa la programación completa para los partidos de hoy, sábado 10 de octubre, alrededor de todo el mundo. Esta jornada nos trae encuentros muy apasionantes de la Liga 1, Premier League, LaLiga, Bundesliga, Ligue 1, Serie A, Liga Argentina, Brasileirao y mucho más. Por ello, te brindamos los horarios y canales de transmisión para que no te pierdas ni un solo encuentro de fútbol.
Partidos de hoy por Liga 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|1.00 p. m.
|ADT vs FC Cajamarca
|L1 MAX
|3.30 p. m.
|Comerciantes Unidos vs Juan Pablo II
|L1 MAX
|7.00 p. m.
|Universitario vs Melgar
|L1 MAX
Partidos de hoy por Bundesliga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|8.30 a. m.
|Augsburg vs Bayern Múnich
|Disney+
|8.30 a. m.
|Hoffenheim vs Hamburgo
|Disney+
|8.30 a. m.
|Mainz 05 vs Bayer Leverkusen
|Disney+
|8.30 a. m.
|Paderborn vs Stuttgart
|Disney+
|8.30 a. m.
|Union Berlin vs Elversberg
|Disney+
|11.30 a. m.
|RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt
|Disney+
Partidos de hoy por LaLiga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|7.00 a. m.
|Rayo Vallecano vs Athletic Club
|Disney+
|9.15 a. m.
|Deportivo Alavés vs Atlético Madrid
|ESPN 2, Disney+
|11.30 a. m.
|Barcelona vs Getafe
|ESPN 2, Disney+
|2.00 p. m.
|Real Madrid vs Villarreal
|DIRECTV, DGO
Partidos de hoy por Premier League
|Horarios
|Partidos
|Canales
|6.30 a. m.
|Arsenal vs Leeds United
|ESPN, Disney+
|9.00 a. m.
|Aston Villa vs Brentford
|Disney+
|9.00 a. m.
|Chelsea vs AFC Bournemouth
|ESPN, Disney+
|9.00 a. m.
|Ipswich Town vs Fulham
|Disney+
|9.00 a. m.
|Sunderland vs Brighton & Hove Albion
|Disney+
|11.30 a. m.
|Manchester United vs Tottenham Hotspur
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy por Serie A
|Horarios
|Partidos
|Canales
|8.00 a. m.
|Genoa vs Fiorentina
|Disney+
|11.00 a. m.
|Inter vs Parma
|Disney+
|1.45 p. m.
|Napoli vs Frosinone
|ESPN 2, Disney+
Partidos de hoy por Ligue 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|10.15 a. m.
|Lille vs Le Havre
|Disney+
|1.45 p. m.
|Brest vs Angers SCO
|Disney+
|1.45 p. m.
|Lorient vs Paris
|Disney+
|1.45 p. m.
|Monaco vs Toulouse
|Disney+
|1.45 p. m.
|PSG vs Le Manse
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy por Primeira Liga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|9.30 a. m.
|Casa Pia vs Santa Clara
|Sport TV 3
|12.00 p. m.
|Marítimo vs Porto
|Disney+
|2.30 p. m.
|Academico Viseu vs Estoril
|Sport TV 2
Partidos de hoy por Liga Profesional Argentina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|1.45 p. m.
|Aldosivi vs Sarmiento
|Fanatiz
|3.00 p. m.
|Gimnasia LP vs Atlético Tucumán
|TNT Sports
|5.15 p. m.
|Instituto vs Boca Juniors
|TNT Sports
|7.30 p. m.
|Unión Santa Fe vs Defensa y Justicia
|ESPN
Partidos de hoy por Brasileirao
|Horarios
|Partidos
|Canales
|4.00 p. m.
|Vasco da Gama vs Remo
|Fanatiz
|7.00 p. m.
|São Paulo vs Vitória
|Fanatiz
Partidos de hoy por Liga de Bolivia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|2.00 p. m.
|Universitario de Vinto vs Real Oruro
|Entel Gol
|6.30 p. m.
|Oriente Petrolero vs ABB
|Entel Gol
Partidos de hoy por Liga Dimayor
|Horarios
|Partidos
|Canales
|3.30 p. m.
|Deportivo Pereira vs Deportivo Cali
|Win Sports, Win Play
|6.10 p. m.
|Junior vs Inter Bogotá
|Win Sports, Win Play
Partidos de hoy por Liga de Paraguay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|3.00 p. m.
|Sportivo San Lorenzo vs Sportivo Trinidense
|DIRECTV, Tigo Sports
|5.20 p. m.
|Sportivo Luqueño vs Cerro Porteño
|DIRECTV, Tigo Sports
Partidos de hoy por Liga de Chile
|Horarios
|Partidos
|Canales
|1.00 p. m.
|Cobresal vs Univ. Concepción
|TNT Sports
|3.30 p. m.
|Huachipato vs O'Higgins
|Canal 13, TNT Sports
|6.00 p. m.
|Universidad Católica vs Audax Italiano
|TNT Sports
Partidos de hoy por Serie A de Ecuador
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11.30 a. m.
|Independiente del Valle vs Aucas
|Zapping
|2.00 p. m.
|Manta vs Técnico Universitario
|Zapping
|4.30 p. m.
|Guayaquil City vs Emelec
|Zapping
Partidos de hoy por Liga AUF
|Horarios
|Partidos
|Canales
|9.00 a. m.
|Defensor Sporting vs Cerro
|Disney+
|1.00 p. m.
|Wanderers vs Boston River
|Disney+
|4.30 p. m.
|Peñarol vs Progreso
|Disney+
Los horarios corresponden a Perú.