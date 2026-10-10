Cristiano Ronaldo fue suspendido de la selección de Portugal tras fugarse de la concentración

No cabe duda que uno de los principales jugadores de la historia del fútbol es Cristiano Ronaldo, ícono absoluto del Real Madrid y cinco veces ganador de la Champions League. Pese a su trayectoria, su situación con la selección de Portugal es insostenible y acaba de ser suspendido. Te contamos qué pasó.

Como muchos saben, el 'Bicho' abandonó hace una semana la concentración de su combinado nacional debido a que el director técnico Jorge Jesus no lo tomaba en cuenta. Algunos tildaron este acto como un berrinche por no ser titular, mientras que otros aseguraron que le estaban faltando el respeto a alguien de su trayectoria y que hizo lo correcto al marcharse.

Cristiano Ronaldo suspendido en Portugal

Lo cierto es que ahora la FPF (Federación Portuguesa de Fútbol) decidió suspender de manera provisional a Cristiano Ronaldo por haberse ido en plena UEFA Nations League. La mencionada entidad emitió un fuerte comunicado que ha generado revuelo absoluto entre los millones de hinchas que tiene la leyenda del Real Madrid.

"Sin perjuicio de la suspensión preventiva automática a la que estaba sujeto hasta la fecha de inicio del procedimiento, se determinó una suspensión preventiva no automática del jugador y se le otorgó carácter de urgencia", indicó la mayor autoridad del fútbol en Portugal.

Cristiano Ronaldo volvió a Al Nassr tras abandonar Portugal.

¿Cuál será el castigo final para Cristiano Ronaldo?

Vale precisar que esta suspensión provisional no es la sanción definitiva para el delantero, ya que el consejo disciplinario deberá determinar cuál será el castigo correspondiente para la considerada indisciplina. De acuerdo a información de medios portugueses, basándose en el reglamento de la FPF, la infracción por abandono injustificado de una concentración merece entre uno y seis meses de suspensión, más una multa económica si es un jugador profesional.