¿A qué hora juega Real Madrid vs Villarreal y en qué transmiten partido por LaLiga EA Sports?

En el retorno del fútbol español, Real Madrid recibe a Villarreal, encuentro correspondiente a la fecha 8 de LaLiga EA Sports 2026-27 que se jugará en la capital española. Repasa horarios y canales para que no te pierdas este encuentro entre estos dos potentes equipos del balompié ibérico.

¿Cuándo juega Real Madrid vs Villarreal?

El partido entre Real Madrid y Villarreal se enfrentan este sábado 9 de octubre, en el estadio Santiago Bernabéu.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Villarreal?

Perú, Colombia y Ecuador: 14.00 horas

Bolivia y Venezuela: 15.00 horas

Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 16.00 horas

México y Honduras: 13.00 horas

Estados Unidos: 15.00 horas (Miami y Nueva York) y 12.00 horas (Los Ángeles)

España: 21.00 horas

¿Dónde ver Real Madrid vs Villarreal?

Perú: DSports y DGO

Argentina: DSports y DGO

Colombia: DSports y DGO

Chile: DSports y DGO

Ecuador: DSports y DGO

Uruguay: DSports y DGO

Bolivia: DSports

Venezuela: DSports

México: Sky Sports México, Sky+ e Izzi

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, ESPN App y fuboTV

España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+ y LaLiga TV Bar HD

Real Madrid vs Villarreal: previa del partido

El Real Madrid se alista para un exigente duelo ante Villarreal, en el Estadio Santiago Bernabéu, tras confirmarse que Kylian Mbappé se encuentra completamente apto para tener acción. La presencia del atacante francés fue respaldada en conferencia de prensa previa de José Mourinho, garantizando que el frente de ataque merengue contará con su máxima figura en busca de tres puntos clave dentro del torneo liguero.

El conjunto de la capital llega a este compromiso con la necesidad imperiosa de sumar de a tres. Los merengues vienen de tropezar 2-1 frente al Atlético de Madrid en el derbi disputado en el Metropolitano, un resultado que los dejó relegados en la tabla de posiciones a seis puntos del Barcelona, actual líder del certamen.

Kylian Mbappé con camiseta de Real Madrid

En la vereda opuesta, el Submarino Amarillo se presenta en el coloso de Chamartín atravesando una dinámica futbolística en franco ascenso. El cuadro visitante encadena dos victorias consecutivas en sus últimas presentaciones, rendimiento que le ha permitido escalar casilleros importantes en la clasificación y llegar con máxima motivación para dar el golpe a domicilio.