Alineaciones del Real Madrid vs. Villarreal por LaLiga: el potente once de Mourinho tras el regreso de Mbappé

Real Madrid y Villarreal se enfrentarán el sábado 10 de octubre desde las 2.00 p. m. en el estadio Santiago Bernabéu por la jornada ocho de LaLiga. El conjunto blanco afrontará el encuentro con cuatro ausencias y a seis puntos del líder de la clasificación. Éder Militão y Ferland Mendy, pese a estar cerca de recuperarse, todavía no han vuelto a las convocatorias. Por su parte, Rodrygo permanecerá fuera durante varias semanas más, mientras que Dean Huijsen no estará disponible por sanción tras ser expulsado en el derbi madrileño disputado hace tres semanas.

En la otra vereda, Villarreal llegará al Bernabéu con una sola baja: Tajon Buchanan, quien continúa lesionado. De esta manera, Íñigo Pérez tendrá prácticamente a toda su plantilla disponible para intentar conseguir una victoria en la casa de los merengues.

Alineaciones Real Madrid vs Villarreal: los posibles onces para la jornada ocho

Para este encuentro, los dirigidos por José Mourinho saldrán al terreno de juego con su clásica formación ofensiva 4-3-3, donde por los extremos estarán Vinicius Jr. y Arda Guler, mientras que como delantero estará Kylian Mbappé.

Courtois, Carrera, Konaté, Rudiger, Dumfries, Tchouaméni, Bernardo, Vinicius, Bellingham, Guler, Mbappé

Por su parte, el Villarreal dirigido por Íñigo Pérez saldrá al terreno de juego con un esquema 4-4-2 donde buscarán generarle daño a los locales aprovechando los dos buenos delanteros que tienen.

Gulacsi, Cardona, Veiga, Navarro, Mouriño, Pepe, P. Gueye, Comesaña, Akhomach, Moleiro, Pérez

Alineaciones para el partido del Real Madrid vs Villarreal. Foto: composición Líbero

¿Cuándo y a qué hora juega Real Madrid vs Villarreal?

Real Madrid vs. Villarreal se enfrentan el sábado 10 de octubre por la fecha ocho de LaLiga 2026-27. El encuentro se disputará desde las 2.00 p. m. (hora peruana) en el estadio Santiago Bernabéu y contará con transmisión de ESPN y vía streaming por Disney+.

Pronósticos para Real Madrid vs Villarreal

Para este encuentro, el cuadro blanco es favorito a llevarse los tres puntos para las principales casas de apuestas de nuestro país.