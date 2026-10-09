¿A qué hora juega Barcelona vs Getafe y dónde ver partido por LaLiga?

Barcelona se enfrenta a Getafe, en duelo correspondiente a la fecha 8 de LaLiga EA Sports 2026 que se jugará en el imponente estadio Spotify Camp Nou. A continuación, conoce horarios y canales para que no te pierdas este duelo que promete mucha emoción de principio a fin.

¿Dónde ver Barcelona vs Getafe?

El encuentro entre Barcelona vs Getafe se juega este sábado 10 de octubre en el Spotify Camp Nou.

¿A qué hora juega Barcelona vs Getafe?

Repasa horarios para seguir el partido de acuerdo a tu país de residencia:

Perú, Colombia y Ecuador: 11.30 horas

Bolivia y Venezuela: 12.30 horas

Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 13.30 horas

México y Honduras: 10.30 horas

Estados Unidos: 12.30 p. m. (Miami y Nueva York) y 9.30 a. m. (Los Ángeles)

España: 18.30 horas

¿Dónde ver Barcelona vs Getafe?

Perú: ESPN 2 y Disney Plus

Argentina: ESPN 2 y Disney Plus

Colombia: ESPN 2 y Disney Plus

Chile: ESPN 2 y Disney Plus

Ecuador: ESPN 2 y Disney Plus

Paraguay: ESPN 2 y Disney Plus

Uruguay: ESPN 2 y Disney Plus

Bolivia: ESPN 2 y Disney Plus

Venezuela: ESPN 2 y Disney Plus

Brasil: CazéTV

México: Sky Sports, Sky+ e Izzi

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, ESPN App y fuboTV

España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+ y LaLiga TV Bar HD

Barcelona vs Getafe: previa del partido

El Barcelona afronta este encuentro en un momento dulce de la temporada, consolidado como líder absoluto del torneo y con la moral al máximo tras mantener un paso firme e invicto. Su reciente victoria por 3-1 a domicilio frente al Sevilla no solo reconfirmó su enorme pegada ofensiva, sino también la solidez de un proyecto que llega con puntaje perfecto y la clara intención de hacer de su estadio un fortín inexpugnable.

Por su parte, el Getafe encara este exigente desafío inmerso en la zona media de la tabla de posiciones, buscando con urgencia esa regularidad que le permita escalar puestos. Tras tropezar en su última presentación al caer como visitante ante el Real Betis, el conjunto azulón viaja con la misión de corregir desatenciones defensivas y plantear un partido sumamente trabado e incómodo que le permita arañar algún punto de oro.

Barcelona viene de ganar sus siete partidos en LaLiga

Las realidades opuestas de ambos equipos anticipan un choque de estilos muy marcado. Mientras que el equipo culé buscará adueñarse de la posesión desde el pitazo inicial para desgastar la estructura rival, el cuadro visitante apelará a su habitual orden táctico, intensidad física y contragolpes rápidos. La clave para la visita estará en sostener el cero durante los primeros minutos para desactivar el ímpetu de un Barcelona enchufado.