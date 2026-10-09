- Hoy:
- Partidos de hoy
- Garcilaso vs S. Huancayo
- Perú vs Uruguay
- Noche de las Pumas
- Paolo Guerrero
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla Clausura
- Acumulado
Barcelona vs. Getafe EN VIVO por LaLiga: cuándo juegan, hora, canal y pronóstico
Barcelona vs. Getafe chocan en el Spotify Camp Nou por la fecha 8 de LaLiga EA Sports 2026-27. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite el partido EN VIVO.
Los clubes Barcelona vs. Getafe juegan EN VIVO este sábado un partido llamativo por la fecha 8 de LaLiga EA Sports 2026-2027 en el Estadio Spotify Camp Nou de Cataluña. Una derrota podría complicar los objetivos de cualquiera, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio sudamericano y español, la transmisión EN DIRECTO estará a cargo de ESPN 2, Disney Plus y Movistar Plus. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.
PUEDES VER: ¿A qué hora juega Real Madrid vs. Villarreal y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports?
Será la segunda vez en este 2026 en la que los clubes Barcelona y Getafe se vean las caras. De acuerdo a la tabla de posiciones de la actual temporada del fútbol español, el conjunto catalán tiene puntaje perfecto tras conseguir siete victorias seguidas, mientras que el elenco madrileño está en el puesto doce y, por el momento, está fuera de la zona de clasificación para torneos internacionales.
El FC Barcelona, con 21 puntos, regresa a la competición con la mente puesta en lograr el tricampeonato de LaLiga y sus hinchas esperan que el equipo siga mostrando un juego vistoso y contundente, goleando a los rivales que se le han puesto al frente. Por su parte, el Getafe necesita los tres puntos y cortar una racha de seis años sin poder vencer al conjunto azulgrana; la más reciente derrota fue la temporada pasada estando como local.
Barcelona vs. Getafe: horario del partido
Si extrañaste los partidos de LaLiga española y deseas sintonizar el encuentro entre Barcelona vs. Getafe, por la octava fecha, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:
- México y Centroamérica: 10:30 horas
- Perú: 11:30 horas
- Colombia: 11:30 horas
- Ecuador: 11:30 horas
- Bolivia: 12:30 horas
- Chile: 12:30 horas
- Venezuela: 12:30 horas
- Estados Unidos (Washington, Miami y Nueva York): 12:30 horas
- Argentina: 13:30 horas
- Brasil: 13:30 horas
- Paraguay: 13:30 horas
- Uruguay: 13:30 horas
- España: 18:30 horas
¿Dónde ver el partido de Barcelona vs. Getafe?
- España: DAZN, Movistar Plus y LaLiga TV
- Brasil: CazéTV
- Perú y resto de Sudamérica: ESPN 2 y Disney Plus
- México: Sky Sports e Izzi
- Centroamérica: VIX y Sky Sports
- Estados Unidos: ESPN Deportes y ESPN+
Barcelona vs. Getafe: pronóstico y cuánto paga en apuestas
|Casas de apuestas
|Barcelona
|Empate
|Getafe
|Betsson
|1.08
|11.00
|27.00
|Betano
|1.09
|10.75
|55.00
|Bet365
|1.08
|11.00
|23.00
|1XBET
|1.09
|14.20
|32.00
|Caliente
|1.08
|12.50
|28.00
|Stake
|1.10
|11.75
|27.00
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIOS/ 21.90
La Bistecca
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales
PRECIOS/ 85.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90