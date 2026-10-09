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Barcelona vs. Getafe EN VIVO por LaLiga: cuándo juegan, hora, canal y pronóstico

Barcelona vs. Getafe chocan en el Spotify Camp Nou por la fecha 8 de LaLiga EA Sports 2026-27. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite el partido EN VIVO.

Jostein Canales
Barcelona y Getafe juegan este sábado por la fecha 8 de LaLiga EA Sports 2026-2027.
Barcelona y Getafe juegan este sábado por la fecha 8 de LaLiga EA Sports 2026-2027. | Foto: Composición de Libero
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Los clubes Barcelona vs. Getafe juegan EN VIVO este sábado un partido llamativo por la fecha 8 de LaLiga EA Sports 2026-2027 en el Estadio Spotify Camp Nou de Cataluña. Una derrota podría complicar los objetivos de cualquiera, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio sudamericano y español, la transmisión EN DIRECTO estará a cargo de ESPN 2, Disney Plus y Movistar Plus. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.

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Será la segunda vez en este 2026 en la que los clubes Barcelona y Getafe se vean las caras. De acuerdo a la tabla de posiciones de la actual temporada del fútbol español, el conjunto catalán tiene puntaje perfecto tras conseguir siete victorias seguidas, mientras que el elenco madrileño está en el puesto doce y, por el momento, está fuera de la zona de clasificación para torneos internacionales.

El FC Barcelona, con 21 puntos, regresa a la competición con la mente puesta en lograr el tricampeonato de LaLiga y sus hinchas esperan que el equipo siga mostrando un juego vistoso y contundente, goleando a los rivales que se le han puesto al frente. Por su parte, el Getafe necesita los tres puntos y cortar una racha de seis años sin poder vencer al conjunto azulgrana; la más reciente derrota fue la temporada pasada estando como local.

Barcelona vs. Getafe: horario del partido

Si extrañaste los partidos de LaLiga española y deseas sintonizar el encuentro entre Barcelona vs. Getafe, por la octava fecha, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

  • México y Centroamérica: 10:30 horas
  • Perú: 11:30 horas
  • Colombia: 11:30 horas
  • Ecuador: 11:30 horas
  • Bolivia: 12:30 horas
  • Chile: 12:30 horas
  • Venezuela: 12:30 horas
  • Estados Unidos (Washington, Miami y Nueva York): 12:30 horas
  • Argentina: 13:30 horas
  • Brasil: 13:30 horas
  • Paraguay: 13:30 horas
  • Uruguay: 13:30 horas
  • España: 18:30 horas

¿Dónde ver el partido de Barcelona vs. Getafe?

  • España: DAZN, Movistar Plus y LaLiga TV
  • Brasil: CazéTV
  • Perú y resto de Sudamérica: ESPN 2 y Disney Plus
  • México: Sky Sports e Izzi
  • Centroamérica: VIX y Sky Sports
  • Estados Unidos: ESPN Deportes y ESPN+

Barcelona vs. Getafe: pronóstico y cuánto paga en apuestas

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Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

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