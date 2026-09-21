Barcelona vs Real Madrid: día y horario confirmados para el clásico español por LaLiga

El partido que paralizará al planeta fútbol ya tiene fecha y horario confirmados. Barcelona y Real Madrid, los dos equipos más poderosos de España y entre los más mediáticos del mundo, se enfrentarán en partido correspondiente a la fecha 10 de LaLiga EA Sports 2026-2027. Conoce todos los detalles del clásico.

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¿Cuándo juega Barcelona vs Real Madrid por LaLiga?

El clásico entre Barcelona vs Real Madrid se juega el próximo domingo 25 de octubre, en el estadio Spotify Camp Nou, recinto ubicado en Barcelona.

¿A qué hora juega Barcelona vs Real Madrid?

Repasa horarios para ver el clásico de acuerdo a tu país de residencia:

Perú, Colombia y Ecuador: 15.00 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 16.00 horas

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17.00 horas

México: 14.00 horas

Estados Unidos: 16.00 horas (Miami y Nueva York) y 13.00 horas (Los Ángeles)

España: 21.00 horas

Barcelona vs Real Madrid: partido por LaLiga

Barcelona ha iniciado de forma brillante la presente temporada tras ganar sus siete partidos y tras anotar 31 goles. Más allá de que antes del clásico todavía jugará dos jornadas, llega con mucho favoritismo para recibir a los blancos.

Por su parte, Real Madrid ha mostrado nivel en sus primeros encuentros, lo cierto es que el elenco dirigido por José Mourinho ya registra dos derrotas: ante Real Betis y Atlético Madrid. Un revés en tierras catalanas lo dejaría muy relegado en su lucha por el título.

Barcelona será local ante Real Madrid por LaLiga

Luego de 264 partidos entre ambos equipos, Barcelona y Real Madrid suman la misma cantidad de victorias: 106. Además, se han registrado 52 partidos en igualdad. ¿Habrá desempate?