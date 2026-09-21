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Portugal vs Gales con Cristiano Ronaldo: fecha, hora y dónde ver partido de la Nations League

Conoce el día, hora y canal para ver el partido entre Portugal vs Gales, con Cristiano Ronaldo, por la primera jornada del grupo D de la Nations League.

Diego Medina
Portugal y Gales afrontarán un partido por la Nations League.
Portugal y Gales afrontarán un partido por la Nations League. | Foto: Composición LÍBERO.
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El astro Cristiano Ronaldo vuelve a tener acción con la selección de Portugal en la primera jornada del grupo D de la Nations League ante Gales. El popular 'CR7' fue convocado a la escuadra lusa y confían en su capacidad goleadora para que el equipo siga dando buena cátedra de fútbol en el 'Viejo Continente'. Dada la relevancia de ver al atacante en el campo, te anunciamos los horarios y canales de transmisión para no perderte este choque.

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¿Cuándo juega Portugal vs Gales con Cristiano?

El partido entre Portugal vs Gales por la Nations League se llevará a cabo el jueves 24 de septiembre en el Estadio José Alvalade de Lisboa. Cristiano Ronaldo estará presente durante la fecha FIFA con su equipo, esperando obtener buenos resultados para el gusto de la afición.

¿A qué hora juega Portugal vs Gales?

Este duelo por el grupo D de la Nations League entre Portugal y Gales inicia a partir de la 1.45 pm. hora peruana (6.45 pm. horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

  • México: 12.45 pm.
  • Perú, Ecuador, Colombia: 1.45 pm.
  • Venezuela, Bolivia: 2.45 pm.
  • Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay: 3.45 pm.
  • España: 8.45 pm.

¿Dónde ver Portugal vs Gales con Cristiano Ronaldo?

La transmisión del partido entre Portugal vs Gales con Cristiano Ronaldo se podrá ver en vivo por la señal de Disney Plus para toda Latinoamérica. Tienes la posibilidad de sintonizarlo desde tu PC, Smart TV y/o teléfono móvil.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo concentra con Portugal.

Canales de transmisión para ver Portugal vs Gales

  • Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: Disney Plus
  • Brasil: SporTV, Globoplay
  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: FOX Soccer Plus, fuboTV, ViX, FOX One
Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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