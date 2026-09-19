Revelan que Cristiano Ronaldo cobra monto millonario por una sola foto en Instagram

Cristiano Ronaldo continúa demostrando que su impacto trasciende las canchas de fútbol. El delantero portugués no solo es una de las figuras deportivas más reconocidas a nivel mundial, sino también una de las personalidades con mayor alcance en redes sociales. Según una estimación difundida por 'LiveScore', el jugador puede llegar a cobrar hasta 3,3 millones de euros por una sola publicación patrocinada en Instagram.

La cifra, que corresponde a un aproximado y no a un monto oficial confirmado por el propio Cristiano Ronaldo, permite dimensionar el enorme valor comercial que tiene su imagen en plataformas digitales. Con millones de seguidores, cada fotografía, video o contenido promocional publicado por 'CR7' puede alcanzar una audiencia global en cuestión de minutos.

¿Cuánto cobra Cristiano Ronaldo por una foto en Instagram?

De acuerdo con el portal internacional en mención, Cristiano Ronaldo alcanza hasta 3,3 millones de euros por una publicación patrocinada en Instagram. Se trata de una estimación relacionada con el valor publicitario de su cuenta y el enorme alcance que posee el futbolista portugués.

Este tipo de ingresos está relacionado con acuerdos comerciales y campañas de marcas que buscan aprovechar la exposición de una figura internacional como Ronaldo. Sin embargo, el monto puede variar dependiendo del contrato, la empresa, el tipo de contenido y las condiciones específicas de cada colaboración.

Cristiano Ronaldo sigue vigente y busca su ansiado gol 1000.

El impacto de Cristiano Ronaldo en Instagram es uno de los principales elementos que explican el valor de su imagen. El portugués ha construido durante años una presencia digital que va mucho más allá de su actividad como futbolista.

Su enorme comunidad de seguidores convierte sus publicaciones en una poderosa herramienta para las marcas que buscan promocionar productos o servicios a una audiencia internacional. Por ello, Cristiano Ronaldo es considerado también una marca global, con una capacidad de exposición que pocos deportistas pueden alcanzar.

La millonaria dimensión comercial de 'CR7'

Si la estimación de 'LiveScore' es tomada como referencia, una sola publicación patrocinada de Cristiano Ronaldo podría representar millones de euros en ingresos. Esto demuestra hasta qué punto las redes sociales se han convertido en una parte importante del negocio de las grandes estrellas del deporte.

Así, además de sus contratos deportivos y acuerdos comerciales, la presencia de Cristiano Ronaldo en Instagram representa un activo de enorme valor para las marcas. Una fotografía publicada en su cuenta puede convertirse, en cuestión de horas, en una campaña de alcance mundial.