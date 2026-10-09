- Hoy:
- Partidos de hoy
- Garcilaso vs S. Huancayo
- Perú vs Uruguay
- Noche de las Pumas
- Paolo Guerrero
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla Clausura
- Acumulado
Real Madrid vs. Villarreal EN VIVO por LaLiga: cuándo juegan, hora, canal y pronóstico
Real Madrid vs. Villarreal chocan en el Santiago Bernabéu por la fecha 8 de LaLiga EA Sports 2026-27. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite el partido EN VIVO.
Los clubes Real Madrid vs. Villarreal juegan EN VIVO este sábado un partido interesante por la fecha 8 de LaLiga EA Sports 2026-27 en el Estadio Santiago Bernabéu. Una derrota no es opción para ninguno, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio sudamericano y español, la transmisión EN DIRECTO estará a cargo de DIRECTV Sports y Movistar Plus. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.
Será la segunda vez en este 2026 en la que los clubes Real Madrid y Villarreal se vean las caras. Antes de iniciar la fecha FIFA, la tabla de posiciones quedó con el conjunto merengue en el cuarto puesto, a cinco unidades de diferencia del primer lugar; mientras que el 'Submarino Amarillo' se viene recuperando de un arranque para el olvido y ha acumulado dos victorias consecutivas.
El Real Madrid, con 15 puntos, vuelve al ruedo con el objetivo de no seguir alejándose del líder Barcelona y como noticia alentadora se confirmó que Kylian Mbappé podrá jugar, pese a la lesión que sufrió con Francia en las recientes jornadas de la UEFA Nations League. Por su parte, el Villarreal necesita seguir ganando para ponerse en puestos de clasificación a torneos internacionales y cortar una racha de tres años sin poder vencer al elenco madridista en LaLiga.
Real Madrid vs. Villarreal: horario del partido
Si extrañaste los encuentros de LaLiga española y quieres ver el partido entre Real Madrid vs. Villarreal, por la octava fecha, aquí te mostramos los horarios en los distintos países:
- México y Centroamérica: 13:00 horas
- Perú: 14:00 horas
- Colombia: 14:00 horas
- Ecuador: 14:00 horas
- Bolivia: 15:00 horas
- Chile: 15:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas
- Estados Unidos (Washington, Miami y Nueva York): 15:00 horas
- Argentina: 16:00 horas
- Brasil: 16:00 horas
- Paraguay: 16:00 horas
- Uruguay: 16:00 horas
- España: 21:00 horas
¿Dónde ver Real Madrid vs. Villarreal?
- España: Movistar Plus y LaLiga TV
- Brasil: CazéTV
- Perú y resto de Sudamérica: DIRECTV Sports y DGO
- México: Sky Sports e Izzi
- Centroamérica: VIX y Sky Sports
- Estados Unidos: ESPN Deportes y ESPN+
Real Madrid vs. Villarreal: pronóstico y cuánto paga en apuestas
|Casas de apuestas
|Real Madrid
|Empate
|Villarreal
|Betsson
|1.36
|5.20
|7.40
|Betano
|1.40
|5.50
|7.60
|Bet365
|1.36
|5.75
|7.00
|1XBET
|1.40
|5.85
|7.70
|Caliente
|1.40
|6.40
|6.00
|Stake
|1.38
|5.85
|7.65
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIOS/ 21.90
La Bistecca
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales
PRECIOS/ 85.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90