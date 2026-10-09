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Real Madrid vs. Villarreal EN VIVO por LaLiga: cuándo juegan, hora, canal y pronóstico

Real Madrid vs. Villarreal chocan en el Santiago Bernabéu por la fecha 8 de LaLiga EA Sports 2026-27. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite el partido EN VIVO.

Jostein Canales
Real Madrid y Villarreal juegan este sábado por la fecha 8 de LaLiga EA Sports 2026-27.
Real Madrid y Villarreal juegan este sábado por la fecha 8 de LaLiga EA Sports 2026-27. | Foto: Composición de Libero
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Los clubes Real Madrid vs. Villarreal juegan EN VIVO este sábado un partido interesante por la fecha 8 de LaLiga EA Sports 2026-27 en el Estadio Santiago Bernabéu. Una derrota no es opción para ninguno, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio sudamericano y español, la transmisión EN DIRECTO estará a cargo de DIRECTV Sports y Movistar Plus. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.

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Será la segunda vez en este 2026 en la que los clubes Real Madrid y Villarreal se vean las caras. Antes de iniciar la fecha FIFA, la tabla de posiciones quedó con el conjunto merengue en el cuarto puesto, a cinco unidades de diferencia del primer lugar; mientras que el 'Submarino Amarillo' se viene recuperando de un arranque para el olvido y ha acumulado dos victorias consecutivas.

El Real Madrid, con 15 puntos, vuelve al ruedo con el objetivo de no seguir alejándose del líder Barcelona y como noticia alentadora se confirmó que Kylian Mbappé podrá jugar, pese a la lesión que sufrió con Francia en las recientes jornadas de la UEFA Nations League. Por su parte, el Villarreal necesita seguir ganando para ponerse en puestos de clasificación a torneos internacionales y cortar una racha de tres años sin poder vencer al elenco madridista en LaLiga.

Real Madrid vs. Villarreal: horario del partido

Si extrañaste los encuentros de LaLiga española y quieres ver el partido entre Real Madrid vs. Villarreal, por la octava fecha, aquí te mostramos los horarios en los distintos países:

  • México y Centroamérica: 13:00 horas
  • Perú: 14:00 horas
  • Colombia: 14:00 horas
  • Ecuador: 14:00 horas
  • Bolivia: 15:00 horas
  • Chile: 15:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas
  • Estados Unidos (Washington, Miami y Nueva York): 15:00 horas
  • Argentina: 16:00 horas
  • Brasil: 16:00 horas
  • Paraguay: 16:00 horas
  • Uruguay: 16:00 horas
  • España: 21:00 horas

¿Dónde ver Real Madrid vs. Villarreal?

  • España: Movistar Plus y LaLiga TV
  • Brasil: CazéTV
  • Perú y resto de Sudamérica: DIRECTV Sports y DGO
  • México: Sky Sports e Izzi
  • Centroamérica: VIX y Sky Sports
  • Estados Unidos: ESPN Deportes y ESPN+

Real Madrid vs. Villarreal: pronóstico y cuánto paga en apuestas

Casas de apuestasReal MadridEmpateVillarreal
Betsson1.365.207.40
Betano1.405.507.60
Bet3651.365.757.00
1XBET1.405.857.70
Caliente1.406.406.00
Stake1.385.857.65
Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

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