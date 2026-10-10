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¡De no creer! Anulan gol de Vinícius en Real Madrid y brasileño es expulsado tras revisión del VAR
Vinícius Júnior marcó el 2-0 del Real Madrid frente al Villarreal; no obstante, después de la revisión del VAR, el árbitro decidió expulsar al delantero por sujetar del cabello a un jugador rival.
Real Madrid vencía por 1-0 al Villarreal en la jornada 8 de LaLiga cuando Vinícius Júnior marcó el 2-0. Sin embargo, la acción fue invalidada minutos después tras la revisión del VAR, que detectó que el futbolista brasileño había tirado del cabello a un rival, por lo que terminó siendo expulsado.
Vinícius Júnior anotó el 2-0 del Real Madrid sobre el Villarreal, luego fue anulado y brasileño es expulsado tras revisión del VAR
Video: Dsports
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