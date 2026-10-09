En Alemania se rinden en elogios ante Fabio Gruber por su nivel en la Bundesliga: "Sorpresa"

Fabio Gruber ya empezó a hacerse un nombre en el fútbol alemán. El defensa de la selección peruana se ha consolidado como una de las grandes figuras tras su fichaje por el Mainz 05 y ha destacado en la mayoría de sus partidos en la Bundesliga. Por ello, la prensa alemana no dudó en elogiar su magnífico rendimiento.

En Alemania se rinden en elogios ante Fabio Gruber por su nivel en la Bundesliga

El joven zaguero se ha consolidado como titular del Mainz 05 desde el inicio de la temporada y su rendimiento ha sido clave en el buen arranque del equipo en la Bundesliga. Recientemente, no pudo incorporarse a la concentración de la selección peruana debido a una lesión, por lo que permaneció en su club para continuar con su recuperación.

Precisamente, el reconocido medio alemán ‘Kicker’ reveló que Fabio Gruber ya se encuentra recuperado de su lesión y sorprendió al destacarlo como una de las grandes revelaciones del equipo en lo que va de la temporada.

Fabio Gruber es uno de los titulares indiscutibles del Mainz 05.

“El entrenador Urs Fischer pudo recuperar a tres jugadores importantes: Paul Nebel (recuperándose de una lesión en el aductor), Silvan Widmer (problemas de rodilla) y Fabio Gruber (molestias en la rodilla). Este último, tras su fichaje este verano procedente del Núremberg, de segunda división, al Mainz, se ha convertido en la mayor sorpresa del equipo de Fischer”, mencionó el citado medio.

De esta forma, Fabio Gruber se consolida como uno de los futbolistas peruanos con mayor proyección en el extranjero. Su buen rendimiento con el Mainz 05 sigue generando elogios y, si mantiene este nivel, puede despertar el interés de clubes de mayor jerarquía en el fútbol europeo.

Números de Fabio Gruber en esta temporada

En lo que va de la temporada, Fabio Gruber ha sido titular en los cinco partidos que ha disputado con la camiseta del Mainz 05 (cuatro por Bundesliga y uno por la DFB Pokal). Con él en campo, han logrado dejar su valla invicta en tres oportunidades. Por ello, el portal estadístico Sofascore le ha otorgado una puntuación de 7.12 a su desempeño.