Fabio Gruber deslumbró en goleada del Mainz en Bundesliga y obtuvo impresionante valoración

Fabio Gruber fue titular en la goleada por 5-0 del Mainz 05 ante el Hamburgo por la fecha 2 de la Bundesliga, donde tuvo una notable actuación y permaneció en el campo durante todo el encuentro. El defensa de la selección peruana sigue consolidándose en su equipo y recibió una importante valoración por su desempeño.

Fabio Gruber deslumbró en goleada del Mainz en Bundesliga

El defensa peruano-alemán sigue consolidándose como uno de los jugadores más importantes del Mainz 05 esta temporada y, desde su llegada, logró ganarse un lugar en el once titular. Precisamente, acaba de disputar los 90 minutos en la goleada por 5-0 ante Hamburgo y demostró ser uno de los futbolistas más regulares del plantel.

La actuación de Fabio Gruber no pasó desapercibida. El reconocido portal Sofascore le otorgó una calificación de 7.5 puntos, la más alta entre todos los defensores de su equipo, incluyendo a quienes ingresaron desde el banco de suplentes. Además, su desempeño le permitió terminar como el cuarto jugador mejor valorado del encuentro.

Fabio Gruber destacó como uno de los mejores jugadores del Mainz 05

Cabe señalar que el defensa de 24 años solo quedó por detrás de cuatro futbolistas del Mainz 05 en la valoración del portal estadístico, precisamente los autores de los cinco goles que le dieron la contundente victoria al conjunto alemán.

Gruber realizó 12 contribuciones defensivas, ganó dos duelos sobre el césped y se impuso en tres disputas aéreas, demostrando ser uno de los pilares de la zaga del equipo. Con ello, mantiene su gran momento de forma y se perfila para seguir siendo una pieza esencial en el esquema del plantel.

¿Fabio Gruber será convocado a la selección peruana?

Fabio Gruber es el único jugador peruano que disputa entre las principales ligas del mundo y ha mostrado un gran nivel desde su llegada al Mainz 05. Por ello, no es de extrañar que su valor en el mercado de pases siga en ascenso y ahora alcanzó los 3 millones de euros, según el portal internacional Transfermarkt.