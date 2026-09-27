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¿A qué hora juega Jamaica vs Honduras y dónde ver partido por la Nations League Concacaf?
Revisa a qué hora y dónde ver el partido entre Jamaica vs Honduras por la segunda jornada de la Nations League de la Concacaf, este lunes 28 de septiembre.
Continúa la acción alrededor del mundo con la fecha FIFA y esta vez es el turno de presenciar a Jamaica vs Honduras por la Nations League de la Concacaf, desde el Independence Park, situado en Kingston. A continuación, te brindamos toda la información con el horario y canal de transmisión para que disfrutes de este apasionante compromiso internacional.
¿Cuándo juega Jamaica vs Honduras?
De acuerdo con la programación oficial de la Concacaf, el partido de la Liga de Naciones, por su traducción al español, se llevará a cabo este lunes 28 de septiembre en Jamaica. Ante cualquier cambio, te lo informaremos inmediatamente aquí, en el diario Líbero.
Jamaica viene de vencer 3-2 a Guatemala.
¿A qué hora juega Jamaica vs. Honduras?
Te brindamos el horario dependiendo tu país:
- Honduras y Costa Rica: 6.00 p. m.
- Perú, Jamaica, Ecuador y Colombia: 7.00 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 8.00 p. m.
- Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil: 9.00 p. m.
- España: 2.00 a. m. del martes 29 de septiembre
¿Dónde ver EN VIVO Jamaica vs Honduras?
La transmisión del partido por la Nations League será a través de Bluu para Jamaica y FOX en Honduras. Asimismo, en todo Estados Unidos podrás sintonizar el torneo de la Concacaf vía Fox Sports 2.
Jamaica vs Honduras: posibles alineaciones
Jamaica: Andre Blake; Ronaldo Webster, Joel Latibeaudiere, Damion Lowe, Demarai Gray; Isaac Hayden, Karoy Anderson; Norman Campbell, Kasey Palmer, Tyreece Campbell; Rumarn Burrell.
Honduras: Luis Ortiz; Christopher Meléndez, Denil Maldonado, Luis Vega, Joseph Rosales; David Ruiz, Kervin Arriaga, Deiby Flores, Luis Palma; Bryan Róchez, Anthony Lozano.
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