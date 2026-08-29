Fabio Gruber brilló en su debut oficial con Mainz en Bundesliga y recibió importante valoración

Fabio Gruber es el único jugador peruano que se encuentra compitiendo entre las cinco principales ligas del mundo. El defensa de la selección peruana fue titular en el empate entre Mainz 05 y Paderborn por la fecha 1 de la Bundesliga, donde tuvo una notable actuación. Por ello, recibió una importante valoración por su desempeño.

PUEDES VER: DT peruano es nuevo entrenador de la selección de Belice de cara a la Copa Oro 2027

Fabio Gruber brilló con Mainz en Bundesliga y recibió importante valoración

El defensa peruano-alemán es una de las flamantes incorporaciones del Mainz 05 para esta temporada y, desde su llegada, logró ganarse un lugar en el once titular. Precisamente, acaba de disputar los 90 minutos en el empate sin goles ante Paderborn, donde se consolidó como uno de los jugadores más destacados de su equipo.

La actuación de Fabio Gruber no pasó desapercibida. El reconocido portal estadístico Sofascore le otorgó una calificación de 7.9 puntos, siendo esta la nota más alta entre todos los jugadores del Mainz 05, incluyendo a quienes ingresaron desde el banco de suplentes.

Fabio Gruber recibió importante valoración tras su debut con Mainz 05 en la Bundesliga

En cuanto a sus números, el citado portal valoró notablemente su desempeño defensivo, ganó ocho de los 15 duelos, tanto aéreos como terrestres, que disputó durante el partido y solo fue regateado en una oportunidad. Además, intentó convertirse en un arma ofensiva con un cabezazo que terminó generando un tiro de esquina

De esta forma, Gruber empezó con el pie derecho su participación oficial con el Mainz 05 y apunta a convertirse en uno de los jugadores más importantes del plantel durante la presente temporada.