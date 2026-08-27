Agustín Lozano confirmó el formato de las Eliminatorias 2030: "Jugará dos clasificaciones"

Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, acabó con la duda que todos los hinchas de la selección peruana tenían desde hace varios meses. El mandamás de la entidad nacional confirmó cuál será el formato de las Eliminatorias Conmebol a la Copa Mundial de la FIFA del 2030.

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¿Cuál será el formato de las Eliminatorias 2030?

“El formato va a ser el mismo. Jugaremos dos clasificaciones: al Mundial y a la Liga de Naciones del 2031. Perú va a competir como lo harán las otras selecciones”, indicó en diálogo con América TV. De esta manera confirmó que no habrán cambios significativos.

En síntesis, la selección peruana disputará las Eliminatorias al mismo estilo que estamos acostumbrados: todos contra todos. Únicamente falta definir si también participarán Argentina, Uruguay y Paraguay que ya están clasificados al Mundial del 2030 por ser anfitriones.

Selección peruana buscará un boleto al Mundial.

Además, Agustín Lozano tampoco aclaró cuántos cupos habrá en juego para la nueva Copa del Mundo, ya que se habló de un aumento en las selecciones que participarán. Lo cierto es que Perú deberá buscarse la clasificación al igual que para el certamen del presente 2026, al cual lamentablemente no accedió.

Finalmente, es importante resaltar que se confirmó la Liga de Naciones 2031, torneo al cual la selección peruana también contará con chances de obtener un boleto. Es un hecho que con el pasar de los meses se filtrará mayor información al respecto.