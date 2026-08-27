Elejalder Godos ‘jubiló’ a Cueva tras hablar de su regreso a la selección peruana: “Debe retirarse”

Hace unos días, Christian Cueva apareció ante las cámaras y habló sobre la selección peruana, donde expresó su ilusión por volver a vestir la Bicolor. Tras esto, en una reciente edición de 'A Presión', el reconocido periodista Elejalder Godos, fiel a su estilo, habló sobre el tema y mandó a 'jubilar' al actual jugador de Sport Boys con tajantes palabras.

Para el periodista, en un primer momento, no coincidió con que ahora se pida a Cueva para la selección por lo que viene viviendo en Boys, señalando que su rendimiento ya no es el mismo.

“Y ahora escucho: “Piden a Cueva”. Está bien que tienen libertad de hablar. Cueva ya debe retirarse del fútbol. ¿Tú sabes lo que ha dicho Cueva? “No me borren, todavía yo puedo”, fueron las palabras de Godos, durante la emisión del programa deportivo.

¿Qué dijo Christian Cueva sobre su posible regreso a la selección peruana?

Como se recuerda, tras la victoria de Sport Boys sobre Cienciano, Christian Cueva, de 34 años, fue consultado sobre la posibilidad de ser convocado por Mano Menezes, actual entrenador de la 'Bicolor'. El futbolista reconoció que mantiene la ilusión de volver a defender los colores de la selección peruana, aunque aseguró que prefiere tomar esta situación con tranquilidad. "Me ilusiono. El tema de la selección a cualquier jugador lo ilusiona, lo ve latente ahí siempre", declaró en aquella oportunidad.

¿Cuándo juega la selección peruana?

La selección peruana volverá a jugar el sábado 26 de septiembre ante Estados Unidos, desde las 3.30 p. m. (hora peruana), por un amistoso internacional de la fecha FIFA. El encuentro se disputará en Orlando, Florida.