Christian Cueva reveló que salió de Al-Fateh de Arabia por Álex Valera: "Tuve que regresar por él"

Christian Cueva y Álex Valera coincidieron en 2023 como compañeros en el Al-Fateh de Arabia Saudita; no obstante, ambos acabaron dejando el club por distintos motivos. Años después, ‘Aladino’ optó por revelar que la verdadera razón de su salida del equipo árabe estuvo vinculada al delantero peruano y explicó las razones.

Christian Cueva confesó que se fue de Al-Fateh de Arabia Saudita por Álex Valera

Cueva fue visitado sobre diversos pasajes de su carrera futbolística y reveló uno en donde compartió junto a Valera, actual delantero de Universitario. El volante confesó cómo se fue de Arabia tras un mal comportamiento hacia el 9.

Según explicó el mediocampista de Sport Boys, el trato que recibió el atacante no fue el adecuado, por lo que sintió que por respeto y comprensión hacia su amigo tenía que irse de Al-Fateh y rescindir su contrato en 2023.

"Me tuve que regresar por él. La situación no fue fácil para él. Yo cuando es mi amigo y el trato no era la manera, me toca ir al frente a defender a los míos. Bueno, yo llegué a Alianza y tuve que hablar con la gente de Arabia y luego rescindí contrato. Lo haría con cualquiera cuando veo algo injusto", afirmó.

Cabe señalar que, después de su respectiva salida de Al-Fateh de Arabia Saudita, Álex Valera regresó a Universitario de Deportes en enero de 2023 y, hasta la actualidad, figura entre los goleadores del equipo. Por su parte, en marzo de 2023, Christian Cueva estampó su firma por Alianza Lima.

¿Cómo le fue a Christian Cueva en Al-Fateh?

Tras una etapa positiva en Turquía, Cueva fue fichado por el Al-Fateh en 2021. Durante su estancia en el club disputó 23 encuentros, marcó 1 gol y brindó solo 1 asistencia. En 2023, ante el mal comportamiento que la entidad árabe tuvo con Valera, optó por poner fin a su contrato.