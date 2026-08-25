Christian Cueva elogió a Piero Cari y señaló qué le falta para brillar con Alianza: "Qué calidad"

Piero Cari sigue sin ser considerado con Alianza Lima en esta temporada y es evidente que no entra en los planes de Pablo Guede. Esta situación ha conllevado a que pierda oportunidades de destacar y poder ser considerado con la selección peruana. Precisamente, el futbolista Christian Cueva sorprendió al destacar al volante y reveló qué le impide brillar con los blanquiazules.

Christian Cueva elogió a Piero Cari y señaló qué le falta para brillar con Alianza Lima

En el programa 'Doble Punta', conversaron con Christian Cueva y le preguntaron por los mediocampistas que más le llaman la atención. El volante de Sport Boys mencionó a tres jugadores y uno de ellos fue Piero Cari, a quien no dudó en elogiar por su enorme talento con el balón.

En esa línea, 'Aladino' expresó su deseo de que la situación del volante en Alianza Lima pueda cambiar próximamente, aunque dejó entrever que todavía le falta cambiar algunos aspectos de su mentalidad para poder destacar con mayor regularidad. Incluso, consideró que necesita alguien que lo haga reaccionar.

Piero Cari y Christian Cueva se enfrentaron en un amistoso entre Perú Sub-20 y Sport Boys

"Muy buen jugador, qué calidad que tiene. Espero que le puedan dar minutos, porque Cari es muy buen jugador. Solo que a veces hay que despertarlos a manazos, porque no hablan. Para el fútbol hay que… ¿me entiendes? Pero qué calidad, hermano", señaló.

Del mismo modo, Cueva remarcó que Cari posee la famosa “criollada” que caracteriza al futbolista peruano y que puede permitirle marcar diferencias dentro del campo. En ese contexto, sostuvo que, si recibe una oportunidad en la selección peruana, podría aportar ese estilo y ayudar al crecimiento de la ‘Bicolor’.

"Piero Cari me gusta. Hay que desahue*** nomás. Nosotros tenemos que ir a la criollada, somos jugadores criollos y tenemos que ir a ese punto, entender que nosotros somos futbolistas que tenemos la criollada dentro. Si eso lo instalamos en la selección peruana, la gente se va a ir soltando sin tanta presión y se va a ir creciendo", acotó.

Números de Piero Cari con Alianza Lima en 2026

La presencia de Piero Cari en Alianza Lima ha sido, por ahora, bastante limitada. El futbolista ha jugado solo seis partidos en lo que va de año: cuatro en el Torneo Apertura y dos en la Copa Libertadores. Hasta ahora, no ha registrado goles ni asistencias.