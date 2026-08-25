Universitario vs Alianza Lima: fecha, hora y canal para ver clásico por la Liga Femenina 2026

Por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026, Universitario recibirá a Alianza Lima, en un cotejo que promete mucha emoción de principio a fin. Ambos equipos atraviesan un buen momento y esperan confirmarlo llevándose los tres puntos. Conoce sede, fecha, horarios, canales y confirmados para que no te pierdas ningún detalle de este encuentro.

Recordemos que las ‘Leonas’ ganaron dos de los tres clásicos que se jugaron en este Apertura, certamen que terminó conquistando, mientras que el cuadro victoriano va por su revancha.

Cabe señalar que además de la victoria 3-1 en Matute por la fase regular, la 'U' también goleó a las íntimas por 3-0 en el Monumental en la vuelta de las semifinales, mientras que el cuadro blanquiazul se impuso en la ida por 1-0 en el estadio Hugo Sotil.

Alianza Lima se enfrenta a Universitario por Liga Femenina

¿Cuándo juega Universitario vs Alianza Lima por Liga Femenina?

El partido entre Universitario y Alianza Lima, válido por la fecha 7 del Clausura 2026, se jugará este domingo 30 de agosto, en el Estadio Monumental U Marathon.

¿A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima?

Repasa horarios para ver el partido según tu país de residencia:

Perú, Colombia y Ecuador: 15:15 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 16:15 horas

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17:15 horas

México: 14:15 horas

Estados Unidos: 16:15 horas (Miami y Nueva York) y 13:15 horas (Los Ángeles)

España: 22:15 horas

¿Dónde ver Universitario vs Alianza Lima?

El clásico femenino entre Universitario y Alianza Lima será transmitido GRATIS por Bicolor+, canal de YouTube oficial de la FPF. Además, se puede ver en Juntos TV, disponible en Movistar TV, Claro TV y Bitel 360.