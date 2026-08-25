Universitario contrató a futbolista procedente de Europa para la Liga Femenina 2026

Universitario de Deportes es uno de los principales candidatos a llevarse el título de la Liga Femenina 2026, ya que se hizo con el Torneo Apertura y marcha firme en lo que va del Clausura. Ahora, la escuadra merengue anunció mediante sus redes sociales la contratación de una tremenda figura de talla internacional que hasta hace poco se encontraba jugando en Europa.

Se trata de Alesia García, delantera cuyo pase pertenecía al Ferencváros de Hungría, club con el cual salió campeón e incluso clasificó a la UEFA Champions League. La artillera de la selección peruana tendrá de esta forma su primera experiencia en el fútbol de nuestro país, ya que nació en Estados Unidos y toda su vida jugó en territorio extranjero.

"Universitario de Deportes continúa fortaleciendo su plantel femenino y anuncia la incorporación de Alesia García, delantera que llega al equipo crema para aportar toda su experiencia internacional y su capacidad goleadora para lo que resta de la temporada y la Copa Libertadores Femenina 2026", indicó Universitario en sus redes sociales.

Alesia García es nuevo fichaje de Universitario.

Alesia García en la selección peruana

Alesia García nació en Estados Unidos, pero tiene ascendencia peruana por parte de su padre y por ello ha defendido a la Bicolor. Su primera convocatoria fue en noviembre del 2025 y en su debut le marcó a Chile para el triunfo 3-1 por la Liga de Naciones Femenina, en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. La delantera se ha ganado la confianza del comando técnico y estará en el próximo proceso clasificatorio a la Copa Mundial de la FIFA.

Trayectoria de Alesia García