Franco Velazco, administrador de la 'U', se pronunció tras resolución del Poder Judicial a favor de Gremco

Franco Velazco, administrador de Universitario, se pronunció sobre la situación judicial que involucra al club y anunció que se presentaron acciones legales contra el juez Edwin Bautista Dipaz. Según señaló, interpusieron una queja formal ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y una denuncia penal por presunto prevaricato ante el Ministerio Público.

Además, informó sobre otra denuncia por presunto fraude procesal contra representantes y abogados vinculados a Gremco Corp., además de mencionar a otros funcionarios que, de acuerdo con su versión, estarían involucrados en el caso.

Franco Velazco se pronunció tras resolución del Poder Judicial a favor de Gremco

A través de sus redes sociales, el administrador crema no dudó en apuntar contra el juez que lleva el caso.

“Hemos tomado conocimiento del cambio del juez prevaricador Edwin Bautista Dipaz del despacho donde se ventila la causa de Universitario. Como sucede en estos casos de corrupción de funcionarios, antes de irse dejó "todo arreglado" para Gremco y otros más”.

“Es así que, el día de hoy (martes 25 de agosto) hemos interpuesto una queja formal ante la Junta Nacional de Justicia contra el juez Bautista Dipaz y una denuncia penal ante el Ministerio Pública (fiscalía superior) por prevaricato. Estaría involucrada la especialista legal Romy Elsa Salas Rojas y otros funcionarios del despacho. Asimismo, hemos interpuesto una denuncia penal en el Ministerio Pública por fraude procesal contra José Gamarra Conde y Angel Silva Herrera, representante y abogado de Gremco Corp., respectivamente, e incluir al gerente general Bernhard Berendsohn y los hermanos Jacques e Isy Levy”.

“Igualmente, estamos presentando un escrito a Indecopi informando que la medida cautelar es inejecutable por Universitario se encuentra en un supuesto legal (2.3 de la Ley 32113) distinto al que indica la medida ilegal, es decir, Universitario no se encuentra obligado a someterse a un mandato judicial ni administrativo (Indecopi) que legalmente no le aplica”.

“Por esta razón, Universitario continuará pagando las cuotas del plan de viabilidad, aprobado por SUNAT, en virtud a la Ley 32113 y no permitiremos ningún tipo de injerencia que no se ajuste al marco legal vigente”.

“Finalmente, continuamos realizando todas las acciones legales y procesales de manera reservada conforme con la estrategia legal dispuesta por Universitario”.

“Sin embargo, podemos afirmar que estas acciones ilegales son maniobras plenamente concertadas con la finalidad de vulnerar la sostenibilidad y estabilidad de la institución en todos los aspectos, incluido el deportivo. Hago un llamado al hincha de la U a mantenerse unido y atento en defensa de su club”, escribió Velazco en X.